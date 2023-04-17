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Kültür

Ünlü caz piyanisti Ahmad Jamal hayatını kaybetti

Çok sayıda müzisyene ilham veren dünyaca ünlü ABD'li caz piyanisti Ahmad Jamal, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Ömer Faruk Yıldız  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Ünlü caz piyanisti Ahmad Jamal hayatını kaybetti

İstanbul

New York Times gazetesine konuşan kızı Sumayah Jamal, babasının prostat kanserine yenik düştüğünü açıkladı.

Caz müziğinin en tanınmış isimlerinden Miles Davis'in hocası olarak bilinen Jamal, 70 yıla yakın yaptığı müzikle kendinden sonraki kuşaklar için ilham kaynağı oldu.

Ünlü piyanist, notalar arasında sıkça duraklayarak uyguladığı "seyrek piyano çalma" yöntemiyle fark oluşturdu.

Küçük yaşlarda piyanoya merak salan ve caz müziğine eğilen piyanist, 1958'deki "At the Pershing: But Nor for Me" albümüyle tüm zamanların en çok satan enstrümantal albümü ödülüne değer görülerek ilk ticari başarısını yakaladı.

Ahmad Jamal, kariyeri boyunca başta "Yaşayan Caz Efsanesi Ödülü (2007)", "Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü (2017)" ve "Leopolis Caz Müzik Ödülü (2018)" olmak üzere çok sayıda ödül aldı.

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