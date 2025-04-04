Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,019.91
ETH/USDT
1,812.30
BTC/USDT
84,171.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı

Adana'da "Dünya Çocukları" temasıyla, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı çeşitli etkinliklerle başladı.

Eren Bozkurt, Abdulkerim S. B. Topaloğlu  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

"Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında yer alan karnavalın Atatürk ve Merkez parklarındaki etkinlik alanına çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Etkinlik alanında kurulan stantları gezen ziyaretçiler, başlarına portakal çiçeği taçları takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Nisan'da Adana'da" sloganıyla gerçekleştirilen karnavalda, Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu ve Ritim A'too Atölyesi tarafından gösteri sunuldu.

Konser ve çeşitli atölyelerin yer aldığı organizasyonda, vatandaşlar çalan şarkılar eşliğinde oynayarak eğlendi.

Açılış resepsiyonu

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın açılış resepsiyonu ise kentteki bir otelde yapıldı.

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Hep söylediğim gibi, yüz yıl sonra burada biz olmayacağız ama Adana sokaklarında portakal ağaçları çiçek açmaya devam edecek. Tüm dünyaya her Nisan'da Adana'ya davet çağrısı devam edecek. Hepimize iyi karnavallar diliyorum."

"Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen karnaval 13 Nisan'a kadar sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
Şişli'deki kent lokantaları 7 Nisan'da yeniden hizmete başlayacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'da
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "usulsüz ihale ve komisyonculuk" iddiası
Bakan Tunç'tan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat'ın sağlık durumuna ilişkin iddialara yanıt

Benzer haberler

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı

Depremde dayısı ve yengesini kaybeden avukat hukuk mücadelesi veriyor

Harvard, Filistin'e destek veren öğrenci komitesinin etkinliklerini askıya aldı

Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü

Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet