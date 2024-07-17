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Kültür

"Uçurtmayı Vurmasınlar" filmi MUBI tarafından restore edildi

Dijital sinema platformu MUBI, yönetmen Tunç Başaran'ın "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmini restore etti.

Fatih Türkyılmaz  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
"Uçurtmayı Vurmasınlar" filmi MUBI tarafından restore edildi

Istanbul

MUBI'den yapılan açıklamaya göre, Feride Çiçekoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan 1989 yapımı film, 4K kalitesindeki yeni versiyonuyla yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Oyuncu kadrosunda Ozan Bilen, Nur Sürer, Füsun Demirel, Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya, Rozet Hubeş ve Yasemin Alkaya'nın yer aldığı yapım, bir hapishanenin kadınlar koğuşunda annesiyle yaşayan 5 yaşındaki Barış ile siyasi mahkum İnci'nin arkadaşlığını konu alıyor.

Yapıldığı dönem sinema çevrelerinde büyük ses getiren ve sevilen film, yeni sunumuyla 35 yıl sonra yeniden hayat buluyor.

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