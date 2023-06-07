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Kültür

Türkiye'de kütüphane sayısı 2022 yılı itibarıyla 49 bin 537 oldu

Türkiye'de faaliyet gösteren kütüphane sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 43,4 artarak 49 bin 537'ye yükseldi.

Seda Tolmaç  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Türkiye'de kütüphane sayısı 2022 yılı itibarıyla 49 bin 537 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "kütüphane istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl sonu itibarıyla 1 Milli Kütüphane'nin yanı sıra 1257'si halk, 625'i üniversite ve 47 bin 654'ü örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere, toplam 49 bin 537 kütüphane faaliyet gösteriyor. Kütüphane sayısı bir önceki yıla göre yüzde 43,4 arttı.

Kitap sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,5 artış gösterdi. Söz konusu sayı Milli Kütüphane'de yüzde 5,6 artarak 1 milyon 632 bin 589, üniversite kütüphanelerinde yüzde 4,6 artışla 21 milyon 98 bin 691, halk kütüphanelerinde yüzde 3,3 yükselerek 23 milyon 91 bin 168, örgün ve yaygın eğitim kurumları kütüphanelerinde yüzde 28,1 artarak 43 milyon 971 bin 809 oldu.

Milli Kütüphane'den yararlanan kişi sayısı aynı dönemde yüzde 125,7 artarak 405 bin 584'e çıktı. Buradaki kitap dışı materyal sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 200 bin 453 olarak belirlendi.

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 70,8 artarak 26 milyon 788 bin 378'e yükseldi. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı aynı dönemde yüzde 13,7 artarak 5 milyon 568 bin 283'ü bulurken ödünç verilen materyal sayısı yüzde 26,7 artışla 9 milyon 476 bin 748'e ulaştı.

Üniversite kütüphaneleri sayısı 625 oldu

Türkiye'de üniversite kütüphanelerinin sayısı, 475'i devlet ve 150'si vakıf üniversitesi olmak üzere 625 olarak hesaplandı. Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artışla 95 milyon 947 bin 266 olarak kayıtlara geçti. Üniversiteye kayıtlı üye sayısı yüzde 9,5 artarak 3 milyon 986 bin 831 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 13,4 artışla 1 milyon 527 bin 650 olarak hesaplandı.

Kütüphane sayısındaki en büyük artış yüzde 45,8 ile örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde görüldü. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki zenginleştirilmiş (Z) kütüphane sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,7 artarak 3 bin 635 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 9,1 artışla 1 milyon 30 bin 622'ye ulaştı.

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