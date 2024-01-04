Türkiye'de geçen yıl 105 bin 978 kitap derlendi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, geçen yıl 105 bin 978 kitap derlendiğini belirterek, "Kitap derleme çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı." bilgisini verdi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023'ün rekorlar yılı olduğuna işaret ederek, "Kitap derleme çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı. 2023'te toplam 105 bin 978 kitap derlendi. Bu kitapların 82 bin 384'ü basılı kitap, 23 bin 594'ü e-kitaptan oluşuyor. Elektronik kitap formatının ulaştığı rakam da 2023 yılının bir diğer rekoru oldu." değerlendirmesinde bulundu.
2023 rekorlar yılı oldu!— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) January 4, 2024
Kitap derleme çalışmalarında #CUMHURİYET tarihinin rekoruna imza atıldı.
🔸2023 yılında toplam 105 bin 978 kitap derlendi.
📚 82 bin 384 basılı kitap
💻 23 bin 594 e-kitap
🔸 Elektronik kitap formatının ulaştığı rakam da 2023 yılının bir diğer rekoru… pic.twitter.com/gtHvleUc1U
Bu başarının en önemli unsurlarının Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin etkin şekilde sağlanması, derleme kaçaklarının azaltılması; bandrol, ISBN ve derleme bilişim altyapılarının tek elde toplanması, faaliyete geçirilen e-kitabım ve kitap+ gibi uygulamalar ile yayıncılardan e-kitap satın alımı çalışmalarının olduğunu anlatan Ersoy, emeği geçenlere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.