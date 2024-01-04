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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor.
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Kültür

Türkiye'de geçen yıl 105 bin 978 kitap derlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, geçen yıl 105 bin 978 kitap derlendiğini belirterek, "Kitap derleme çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı." bilgisini verdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Türkiye'de geçen yıl 105 bin 978 kitap derlendi

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023'ün rekorlar yılı olduğuna işaret ederek, "Kitap derleme çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı. 2023'te toplam 105 bin 978 kitap derlendi. Bu kitapların 82 bin 384'ü basılı kitap, 23 bin 594'ü e-kitaptan oluşuyor. Elektronik kitap formatının ulaştığı rakam da 2023 yılının bir diğer rekoru oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarının en önemli unsurlarının Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin etkin şekilde sağlanması, derleme kaçaklarının azaltılması; bandrol, ISBN ve derleme bilişim altyapılarının tek elde toplanması, faaliyete geçirilen e-kitabım ve kitap+ gibi uygulamalar ile yayıncılardan e-kitap satın alımı çalışmalarının olduğunu anlatan Ersoy, emeği geçenlere teşekkür etti.

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