Türk sinemasının usta oyuncusu Ali Şen
"Süt Kardeşler", "Yılanların Öcü", "İnek Şaban" ve "Zübük"ün arasında bulunduğu, Türk sinemasında komediden dramaya, 300'e yakın filmde rol alan usta oyuncu Ali Şen'in vefatının üzerinden 35 yıl geçti.
İstanbul
Sevecen rollerden, kötü ve paragöz adam rollerine birçok farklı karaktere hayat veren usta oyuncu, 1940'larda tiyatroyla başladığı oyunculuğu vefatına kadar sürdürdü.
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Şener Şen'in de babası olan Ali Şen, 26 Aralık 1918'de Adana'da dünyaya geldi. Marangozluk yaptığı 1930'lu yıllarda kurulan Adana Halkevi'nin dekorlarını yapma işini aldı.
Çalışırken bir yandan da sahnelenen oyunları izleyen Şen, oyunculuğa ilgi duymaya başladı. Halkevinde bir süre amatör oyuncu olarak yer alan sanatçı, 1944-1946'da gezginci Sadi Tek Tiyatrosu'nda oynadı.
"Yılanların Öcü" filminde canlandırdığı muhtar tiplemesiyle unutulmazlar arasına girdi
Ali Şen, 1950'lerin başında İstanbul'a taşındı. Bir yandan marangozluğa ve ustalığa devam eden sanatçı, Ses Tiyatrosu'nda yer aldı.
Sinema oyunculuğuna ilk kez 1954 yapımı "Ahretten Gelen Adam" filmiyle başlayan Şen, 1962'de "Yılanların Öcü" filminde canlandırdığı muhtar ve 1964'te "Vurun Kahpeye" filmindeki "Hacı Fettah" tiplemeleriyle unutulmaz oyuncular arasına girdi.
Usta oyuncu, 1964'te, 23 yaşındaki oğlu Şener Şen ile "Yaşasın Hayat" filminde rol aldı.
Yeşilçam'dan bonolarını alamadıkları için sinema ve tiyatro oyuncuları Hüseyin Baradan ve Hulusi Kentmen ile bir tiyatro grubu kurdu. Topluluk, köy köy, kasaba kasaba gezerek oyunlarını sergiledi.
En büyük hobisi antika saatleri tamir etmesiydi
Sanatçının en büyük hobilerinden biri oğlu Şener Şen'le antika saatleri tamir etmekti. Oyunculuğun yanı sıra yıllarca fabrikada çalıştı ve evinin geçimini sağladı.
Ali Şen, TRT'de 1989'da yayınlanan bir röportajında oyunculuk eğitimi almadığını belirterek, oğlunun sanat dünyasına girmesine katkı sağladığını ifade etmişti.
Şener Şen'in küçükken kendisiyle setlere gittiğini vurgulayan sanatçı, "Herhalde biraz benden olacak ki o, o tarafa yöneldi. Eskiden bir günde üç-dört sete koşardım." demişti.
Usta oyuncu Ali Şen, 15 Aralık 1989'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sanatçının rol aldığı yapımlar
"Yılanların Öcü", "Vurun Kahpeye", "Sinekli Bakkal", "Şoför Nebahat", "Gelin", "Süt Kardeşler", "İbo ile Güllüşah", "Sakar Şakir", "Avanak Apti", "İnek Şaban", "İyi Aile Çocuğu", "Banker Bilo", "Perihan Abla", "Çalıkuşu", "Ahretten Gelen Adam", "Gökler Kraliçesi", "Ver Elini İstanbul", "Ayvaz Kasap", "Mirasyedi", "Şoför Nebahat Bizde Kabahat", "Veda Busesi", "Mezarım Mermerden Olsun", "Öldürmek Hakkımdır", "Ana Yüreği", "Dönüşü Olmayan Yol", "Keloğlan ve Yedi Cüceler", "Aşkların En Güzeli", "Beklenmeyen Adam", "Vur Be Ramazan","Kardeş", "Deli Şahin", "Meraklı Köfteci", "Köşeyi Dönen Adam", "Üç Sevgilim", "Zübük", "Gırgır Ali", "Yedi Bela Hüsnü", "Küçüksün Yavrum", "Can Dostlar"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.