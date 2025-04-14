Türk Arşivciler Derneği Başkanlığına Meliha Nur Çerçinli seçildi
Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Meliha Nur Çerçinli, Türk Arşivciler Derneği Genel Başkanlığına seçildi.
Istanbul
Dernekten yapılan açıklamaya göre, arşivcilik, tarih ve Osmanlı Türkçesi alanında pek çok esere imza atan Orhan Sakin'in görev süresinin sona ermesinin ardından Çerçinli, derneğin genel başkanı oldu.
Yeni dönemde özellikle bireysel arşivlerin korunması, kolektif hafızanın dijital ortamlarda yaşatılması, yapay zeka destekli arşiv sistemlerinin geliştirilmesi ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi gibi projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Uluslararası Arşivler Konseyi (ICA) üyesi olan ve alanında uzman akademisyenlerin aktif görev aldığı Türk Arşivciler Derneği, Türkiye'nin arşiv hafızasını geleceğe taşımak adına çalışmalar yürütüyor.
Yurt dışındaki arşiv toplulukları ile işbirliği içinde olan dernek, aynı zamanda üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenlere ve öğrencilere de mentörluk desteği sağlıyor.
Dr. Meliha Nur Çerçinli kimdir?
Meliha Nur Çerçinli, 2010'da Yeditepe Üniversitesinde lisansını, 2017'de İstanbul Üniversitesinde yüksek lisansını, 2022'de ise Yeditepe Üniversitesinde onur derecesi ile doktorasını tamamladı.
Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde Tarih ve Toplumsal Hafıza, Müzecilik ve Şehir Tarihi dersleri veren Çerçinli, 15 yıldır Devlet Arşivleri Başkanlığında araştırmacı olarak görev yapıyor.
Çerçinli, Mustafa Reşit Paşa’nın siyasi evrakını bugünün Türkçesine uyarlayarak “Bir Türk Diplomatının Evrak-ı Siyasiyyesi” adıyla yayınladı.
Çocuk, kadın ve hayvan hakları ile ilgili çalışmalarda bulunan yazar, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde bildiri sundu ve "keynote speaker" olarak yer aldı. Çerçinli, Türk Arşivciler Derneğinin bilimsel komitesinde yer alıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.