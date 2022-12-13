Dolar
18.64
Euro
19.82
Altın
1,811.11
ETH/USDT
1,315.60
BTC/USDT
17,737.00
BIST 100
5,256.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'a ulaştı

Sezonun ilk seferine başlayan "Turistik Doğu Ekspresi", yaklaşık 26 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı.

Faruk Küçük   | 13.12.2022
"Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'a ulaştı Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Erzurum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferi kapsamında, dün 15.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Yaklaşık 25 saatlik yolcuğun ardından 17.30'da Erzurum Tren Garı'na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, 3 saatlik molanın ardından 20.30'da Kars'a hareket edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile seyahat acenteleri koordinesinde davul ve zurnayla karşılanan yolcular, Erzurum Evleri, Erzurum Kalesi ile saat kulesi, Çifte Minareli Medrese, Atatürk Evi, Kongre Binası ve Taşhan olarak bilinen Rüstem Paşa Bedesteni gibi tarihi mekanları gezecek.

"Turistik Doğu Ekspresi" yolcularına ayrıca mola süresinde Erzurum'un yöresel lezzetleri olan cağ kebap ve kadayıf dolması ikram edilecek.


"Yolcular yaklaşık 3 saat misafirimiz olacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Turistik Doğu Ekspresi" seferlerinin başlamasının sevincini yaşadıklarını aktardı. Trenin haftada üç sefer yapacağını belirten Almaz, "Seferin iki durağı var. Bunlar Erzincan ve Erzurum'dur. Gelen yolcular burada yaklaşık 3 saat misafirimiz olacak daha sonra Kars'a hareket edilecek. Misafirlerimizi ilk gününden hoş bir ambiyansla karşıladık. Bütün tarihi yerlerimiz açık istedikleri gibi gezilebilirler." dedi.


Fotoğraf: Ömer Lazoğlu/AA

"Turistik Doğu Ekspresi" yolcularından Fatih Şimşek de tura İstanbul'dan katıldığını ve iki yıldır bu yolculuğun hayalini kurduğunu söyledi. Trenle yolculuğu herkese tavsiye eden Şimşek, "Çok güzel bir tur oldu. İlk durağımız Erzincan oldu. 3 saat boyunca Erzincan'ı gezdik. İkinci durağımız Erzurum ve burayı da gezeceğiz. Tren çok eğlenceli ve güzel vakit geçiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
TİKA ile Helal Akreditasyon Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı
Selden etkilenen Kumluca'da eğitime hafta sonuna kadar ara verildi
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması kapsamında aranan eski başkan Hazinedar yakalandı
KOSGEB Antalya'da selden etkilenen esnaf ve KOBİ'ler için acil destek kredisi başlattı

Benzer haberler

"Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'a ulaştı

"Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'a ulaştı

Beyaza bürünen Tunceli dağlarında kış tırmanışları başladı

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oluyor

Ani Ören Yeri'ni elektrikli faytonla bir yılda yaklaşık 15 bin kişi gezdi

Ani Ören Yeri'ni elektrikli faytonla bir yılda yaklaşık 15 bin kişi gezdi
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye iki şeyi, iyi becerdi; Bir, terörün, iki, darbecilerin kafasına nasıl vurulacağını

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye iki şeyi, iyi becerdi; Bir, terörün, iki, darbecilerin kafasına nasıl vurulacağını
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit annesinin devlet imkanlarından feragatını anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit annesinin devlet imkanlarından feragatını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet