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Kültür

Tunus'taki dünyaca ünlü Bardo Müzesi 2 yıl sonra yeniden açıldı

Dünyadaki en önemli mozaik müzelerinden biri olan Tunus'taki Bardo Müzesi, 2 yıl aradan sonra bugün yeniden açıldı.

Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti, Ali Semerci  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Tunus'taki dünyaca ünlü Bardo Müzesi 2 yıl sonra yeniden açıldı Fotoğraf: Yassine Gaidi - AA

Tunus

Bardo Müzesi Müdürü Fatma Ayet Iygil, müzenin açılışı dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, müzedeki "tarihi koleksiyonları ve anıtı korumaya yönelik bakım ve restorasyonların" tamamlandığını söyledi.

Restorasyon çalışmalarının müze binasını da kapsadığını kaydeden Iygil, Bardo Müzesi'nin sadece arkeolojik koleksiyonları için değil Endülüs ve İtalyan Akdeniz mimari karakteri sebebiyle de ziyaret edildiğini vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı olağanüstü kararlarla Meclisin çalışmaları durdurulmuş, Meclis binasına bitişik olan Bardo Müzesi de eş zamanlı olarak kapatılmış ve restorasyona alınmıştı.

Tunus Kültür Bakanlığı, 11 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, Bardo Müzesi'nin 14 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açacağını duyurmuştu. Açıklamada, ziyaretçilerin, müzede yeni mekanlar, ilk defa sergilenecek sanat eserleri ve restore edilen mermer heykeller ile mozaik levhaları görme imkanı bulacağı kaydedilmişti.

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