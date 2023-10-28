Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,786.80
BTC/USDT
34,054.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. MİT, Suriye'deki operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirdi Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Kültür

"TRT'de 100. Yıl" programında 100. yıl özel projeleri konuşulacak

Yayın hayatına başladığı 31 Ocak 1968'den bu yana yapımlarıyla toplumsal bir hafıza oluşturan TRT, Cumhuriyet'in 100. yılında ulusal coşkuyu izleyicisiyle paylaşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
"TRT'de 100. Yıl" programında 100. yıl özel projeleri konuşulacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan yapım ve içeriklerinin sevilen ekran yüzleri ve oyuncuları "TRT'de 100. Yıl" adlı programla saat 10.00’da ortak yayınla TRT 1, TRT 2, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT Kurdi, TRT Avaz, TRT Türk ve TRT Spor Yıldız'da ekranlara gelecek.

Moderatörlüğünü TRT Haber'in Haber Koordinatörü Ahmet Görmez'in üstlendiği programa, 100. yıl içerikli TRT yapımlarından ekran yüzleri ve oyuncular sevenleriyle buluşacak.

TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat"tan Murat Yıldırım, "Gönül Dağı"ndan Berk Atan ve Yavuz Sepetçi, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizilerinden "Akif"ten Fikret Kuşkan, Mahsusa: Trablusgarb'tan Baki Çiftçi, TRT Çocuk'un sevilen yapımı "Dedektif Reptır"ı seslendiren oyuncu Emre Karayel, TRT Belgesel, TRT İç Yapımlar, TRT Türk, TRT 2, TRT Müzik ve TRT Radyo’daki sevilen programlara imza atan yönetmen, yapımcı, senarist ve sunucuların konuklar arasında yer alacağı programda, Cumhuriyet ve 100. yıl özel projeleri konuşulacak.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yoğunlaşan bombardımanlar masum sivilleri hedef almış, insani krizi derinleştirmiştir
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki ücretsiz ulaşım kararı bugün de uygulanacak

Benzer haberler

"TRT'de 100. Yıl" programında 100. yıl özel projeleri konuşulacak

"TRT'de 100. Yıl" programında 100. yıl özel projeleri konuşulacak

MSB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel başkentte düzenlenecek etkinlik programını paylaştı

Milli sporcu Şahika Ercümen: Cumhuriyetimizin 100. yılını Antalya'da bir dalışla kutlamak çok kıymetli

Cumhuriyet'in 100. yılında beyaz perdeye taşınan "Son Akşam Yemeği" filmi şehit ve gazi çocuklarıyla buluştu

Cumhuriyet'in 100. yılında beyaz perdeye taşınan "Son Akşam Yemeği" filmi şehit ve gazi çocuklarıyla buluştu
Tire'nin tarihi bandosu marşlarıyla Cumhuriyet coşkusunu 100 yıldır yaşatıyor

Tire'nin tarihi bandosu marşlarıyla Cumhuriyet coşkusunu 100 yıldır yaşatıyor
Askeri helikopter, Merzifonlu çiftçinin tarlasına yazdığı "Cumhuriyet" yazısını görüntüledi

Askeri helikopter, Merzifonlu çiftçinin tarlasına yazdığı "Cumhuriyet" yazısını görüntüledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet