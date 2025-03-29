TRT, Ramazan Bayramı'na özel içerikler hazırladı
TRT, Ramazan Bayramı'nda radyo ve televizyon kanallarındaki özel içerikleri izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1'de bayram sabahı saat 6.45'te "Bayram Namazı" programı canlı yayın ile başlayacak.
Şef Ömür Akkor'un bayram sofrasından lezzetler sunduğu "Ömür Akkor ile Bin Sofra Bin Bereket - Bayram Özel" programı ise saat 7.45'te yayınlanacak.
Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayın
Saat 8.45'te Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayınlanacak "Bayram Sevinci" programında, bayram sohbetleri ekrana gelecek. Aynı gün yayınlanacak "3'te 3 Bayram Özel" programı ise saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
Türkiye'nin büyük ilgiyle takip ettiği yarışma "Lingo Türkiye", 31 Mart ve 1 Nisan saat 20.00'de bayram özel bölümleriyle TRT 1 ekranlarında olacak.
TRT Belgesel'de ise "Benim Sakin Dünyam - Bayram Özel", 30 Mart Pazar saat 20.30'da ekranlara gelecek.
Geçmiş bayramların öyküleri TRT 2'de
TRT 2 ekranlarında ise geçmiş Ramazan Bayramları konuşulacak. Yarın 18.30'da yayınlanacak "Tarihin Ruhu - Eski Bayramlar" programında, yakın tarihten bayram görüntüleri ve hikayeleri ekrana gelecek.
"Konser Zamanı: Yusuf İslam - İstanbul Konseri", ünlü sanatçı Yusuf İslam'ın klasikleşmiş eserlerini seslendireceği özel bölümüyle saat 20.00'de TRT 2'de izleyicilerle buluşacak.
Tarihçi-sosyolog Coşkun Yılmaz, Mahmud Erol Kılıç ve Mehmet İpşirli'nin, farklı coğrafyalarda bayramın kendine özgü yansımalarını ele aldıkları "Tarih Söyleşileri - Ramazan Bayramı Özel Yayını", 1 Nisan saat 23.45'te yayınlanacak.
TRT Müzik'ten bayram özel programlar
TRT Müzik, sevilen sanatçılar ve şarkılarla bayram sevinci ekranlara taşınacak. Bayramın birinci günü saat 11.45'te, ikinci ve üçüncü günü ise 10.45'te "Şükrü Kabacı ile Oyun Havaları" programında, İstanbul Radyosu klarnet sanatçısı Şükrü Kabacı, enstrümantal eserleri icra edecek.
Ubeydullah Sezikli'nin sunduğu "Saz Söz İrfan - Bayram Özel" programı saat 16.45'te ekranlarda olacak. Türk halk müziği ve Türk sanat müziği sanatçılarının bayrama özel bir repertuvarla hazırladıkları "Bayram Olsun", 30 Mart 20.00'de, tekrar bölümü ise 31 Mart 16.45'te TRT Müzik ekranlarına gelecek.
Almanya'da bayram coşkusu ekranlara taşınacak
"Almanya'da Ramazan - Bayram Sabahı", Köln'deki Ditib Merkez Camisi'nden canlı yayınla saat 08.00'de TRT Türk ekranlarında olacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki faaliyetleri, başarı öykülerini, eğitim, kültür, sanat ve topluma katkılarını konu alan "İstanbul Stüdyosu" ise saat 13.00'te izleyiciyle buluşacak.
Avrupa'da yaşayan Türklerin gurbet hikayelerinin paylaşıldığı "Misafir Kapıda - Bayram Özel", 30 Mart saat 11.30'da, 31 Mart 14.30'da, 1 Nisan 23.30'da TRT Türk'te gösterilecek.
TRT Diyanet'te ise çocuklar için hazırlanan içerikler ekrana gelecek. Gölge oyununu kahramanları Karagöz ve Hacivat ramazan sevinci, oruç, sabır, sahur, teravih, komşuluk, birlik ve beraberlik gibi konularının eğlenceli bir şekilde işlendiği "Hay Hak" ve "Heybeli Tiyatro" bayram özel bölümünde Ramazan Bayramı heyecanını anlatan konular, 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan'da TRT Diyanet Çocuk ekranlarında minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.
TRT radyoları ve bölge radyolarında da Ramazan Bayramı'nın dini ve milli anlamdaki önemi dinleyiciyle paylaşılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.