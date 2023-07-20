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Kültür

"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" başvuruları başladı

TRT'nin düzenlediği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" için başvuru süreci bugün başladı

İrem Demir  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" başvuruları başladı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yayıncılığın öncüsü TRT, sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşıp hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyor.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen yarışmaya "görsel yayıncılık", "radyo yayıncılığı", "dijital yayıncılık" ve "iletişim kampanyası" alanlarında ve 13 farklı alt kategoride katılma imkanı bulunuyor.

Ön lisans ve lisans öğrenimi devam eden öğrencilerin yanı sıra bu yıl lisansüstü öğrencilerinin de katılabileceği yarışma, tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olacak.

Gençler hazırladıkları eserlerle istedikleri kategorilerde yarışmaya katılabilecek.

Başvurular 7 Ağustos'a kadar yapılabilecek

Katılımcılar 7 Ağustos'a kadar istedikleri alanda eserlerini "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" sitesindeki başvuru sistemine giriş yaparak yükleyebilecekler.

Başvuru tarihinin sona ermesinin ardından ön değerlendirme kurulu, 1 Eylül'den itibaren ise seçici kurul değerlendirmesi başlayacak.

Medya sektörünün önemli isimlerinden oluşan seçici kurullar yarışmada ödül alan eserleri belirleyecek.

Yarışma süreci, öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek olan TRT Geleceğin İletişimcileri Haftası'nda düzenlenecek etkinlikler ve ödül töreniyle son bulacak.



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