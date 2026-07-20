TRT 12 Punto 2026'da ödüller sahiplerini buldu

TRT 2'den canlı yayınlanan Feriye'deki ödül törenine TRT yönetimi, programın ulusal ve uluslararası jürisi, oyuncular ile kültür ve sanat dünyasından davetliler katıldı.

Törenin açılışında konuşan TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin sinema vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "TRT olarak, nitelikli hikayeleri imkansızlığa rağmen terk etmeyeceğiz." dedi.

Sobacı, programın yalnızca bir etkinlik değil, yeni film yolculuklarının başlangıcı olduğunu ve bir fikrin uluslararası ölçekte filme dönüşmesine katkı sunan kapsamlı bir platform haline geldiğini söyledi.

2019'da hayata geçirilen platformun 8 yılda yaklaşık 250 yapımcı ve yönetmenin film yolculuğuna eşlik ettiğini aktaran Sobacı, bugüne kadar 24 "TRT Ortak Yapım Ödülü", 24 "TRT Ön Alım Ödülü", 21 "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" ve 66 "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" verildiğini, desteklenen birçok projenin uluslararası festivallerde yarışarak ödüller kazandığını ifade etti.

"Hikayeler çoğalıyor ama anlatım biçimleri tek tipleşiyor"

Sobacı, küresel sinema ekosisteminde anlatıların giderek birbirine benzediğine dikkati çekerek, "Hikayeler çoğalıyor, fakat insanı, dünyayı ve hayatı anlatma biçimleri tek tipleşiyor. Oysa sinemanın gerçek zenginliği, farklı hayatları aynı kalıba sokmamasında, her hikayeye kendi özgünlüğüyle var olma imkanı tanımasındadır." görüşlerini paylaştı.

TRT'nin bu anlayışla özgün bakış açısına sahip eserleri desteklediğini dile getiren Sobacı, sinemacıların hakim anlatıların gölgesinde kalmadan üretim yapabilmesini önemsediklerini söyledi.

15 Temmuz ve Filistin sineması özel bölümleri

Bu yıl program kapsamında iki özel bölüm oluşturduklarını belirten Sobacı, bunlardan ilkinin 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla düzenlenen "12 Punto 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması" olduğunu ifade etti.

Sobacı, “Dünyanın Bütün Şafakları", "On Kere Daha" ve "Otuz İki Dakika" adlı üç kısa filme yapım desteği sağlandığını da aktardı.

Bu yıl program kapsamında Filistin sineması bölümünde gösterilen "Filistin 36" ile "Hind Receb'in Sesi" filmlerinin Filistin halkının uzun yıllardır sürdürdüğü adalet ve özgürlük mücadelesini sinemanın diliyle anlattığının altını çizen Sobacı, “Sinema, unutturulmak isteneni hatırlatan, görünmez kılınanı görünür hale getiren ve insanı başkasının hakikati, acısı ve mücadelesi karşısında kayıtsız kalmamaya çağıran güçlü bir anlatı ve şahitlik alanıdır." değerlendirmesini yaptı.

30 ülkeden sinema profesyoneli İstanbul'da buluştu

Konuşmasının sonunda jüri başkanı Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi başta olmak üzere uluslararası jüri üyelerine, danışmanlara, sinema profesyonellerine, katılımcılara ve organizasyonda görev alan ekibe teşekkür eden Sobacı, TRT'nin sinemaya desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Sobacı, "Köklerinden ve değerlerinden beslenen, dünyaya kendi penceresinden bakabilen, insanın acısına ve arayışına yabancılaşmayan, estetik iddiasını vicdani ve toplumsal sorumluluğundan ayrı düşünmeyen bir sinemanın gelişmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Program boyunca 288 çalışma oturumu, 7 panel ve söyleşi, 5 film gösterimi, 2 masterclass ve 17 yan etkinlik gerçekleştirildi.

Ödüller sahiplerini buldu

12-19 Temmuz tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlayan TRT'nin senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto 2026 kapsamında ödüller sahiplerini buldu.

"TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" kategorisinde ödüller, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve 12 Punto 2026 jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kategorisinde, Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom'un "The Trap (Kapan)", Bosna Hersekli yönetmen Aida Begiç'in "Air in a Bottle (Şişedeki Nefes)" ve Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu'nun "Nazife" projesi ödül kazandı.

"TRT Ön Alım Ödülü" kategorisinde, Mehmet Bahadır Er'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği "Maltepe Hikayesi", Meryem Beyza Er'in yönettiği "Öyle Değil" ile Baran Gündüzalp'in yönettiği "Bekçi, Çukur ve Diğerleri" projeleri ödüle layık görüldü.

"TRT Ortak Yapım Ödülü" kategorisinde, Ercan Kesal'ın yönettiği "Aloha Prestij", Orhan İnce'nin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği "Yokuş Yukarı: Madde 36" ile Doğuş Algün'ün yönettiği "Sevdiğim İnsanlar" projesi ödülün sahibi oldu.

"TRT Proje Geliştirme Ödülü" kategorisinde, Mesut Ceylan'ın "Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm", Erkan Tahhuşoğlu'nun "Devir", Özcan Deniz'in "Fareli Ev", Seyfettin Tokmak'ın "Gökyüzü Ne Zaman Kaybolur", Cahit Kaya Demir'in "Hayatın Sırrına Ermiş Kişi" ve Hüseyin Eken'in "Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi" projesi ödül almaya hak kazandı.

Tören, ödül alanların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.