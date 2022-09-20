Dolar
18.32
Euro
18.26
Altın
1,664.82
ETH/USDT
1,348.60
BTC/USDT
19,030.00
BIST 100
3,277.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde "3D Mapping" gösterimi yapıldı.

Burak Akay   | 20.09.2022
Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı Fotoğraf: Burak Akay - AA

Çanakkale

Troya Müzesi bahçesinde hazırlanan özel alanda gerçekleştirilen etkinlikte 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yöntemiyle hazırlanan 17 dakikalık gösterim katılımcılara sunuldu.

Görüntülerde, Troya Savaşı özel yöntemle hazırlanan sunum ve ışık gösterileriyle anlatıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Troya Müzesi ücretsiz gezildi.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin festival kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Çanakkale'nin festivalde birçok sanatsal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Gölcük, "Troya Müzesi'nin bahçesinde zeytin ağaçlarının altında tamamen açık havada müze binasına yansıtılan bir gösterim olacak. Toplam 17 dakika sürecek gösterimde Troya efsanesini özel olarak hazırlanan 3D Mapping yöntemi ile hep birlikte izleme fırsatı bulacağız. Bu gösterim ayrıca 22 Eylül akşamı Troya Antik Kenti'ndeki 'Troya Patara' gösterimi sonrası yine gerçekleştirilecek. Yine aynı gece katılımcılar müzemizi gezme fırsatı bulacaklar." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti
Avcılar’da İBB'nin altyapı çalışması sırasında su borusu patladı
Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı

Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi yapıldı

Katar'ın kültürel mirası Meşeyrib Müzeleri'nde modern tarzda sergileniyor

Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Gökçeada'ya 8 saat 14 dakikada yüzdü

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

Gökçeada açıklarında Yunan Sahil Güvenliğinden Türk balıkçı teknesine taciz

Gökçeada açıklarında Yunan Sahil Güvenliğinden Türk balıkçı teknesine taciz

Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Troya Kültür Yolu Festivali başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet