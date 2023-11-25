Dolar
28.87
Euro
31.59
Altın
2,001.02
ETH/USDT
2,069.30
BTC/USDT
37,611.00
BIST 100
7,959.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşuyor.
logo
Kültür

Traklar'dan miras dolmenlerin korunması talebi

Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Dolmenler ya da diğer Trak yapılarında hazine bulmak mümkün değil. Hazine hikayesi masaldan öte geçmeyecek bir durum." dedi.

Gökhan Zobar  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Traklar'dan miras dolmenlerin korunması talebi Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Trakya'ya adını veren Traklar'dan günümüze miras 3 bin 500 yıllık dolmenlerin (yan yana duran dik taşların üzerine kapatılmış yassı taştan yapılmış genellikle mezar olarak kullanılan tarihi yapı) korunması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Beksaç, AA muhabirine Edirne'de tespit edilen 60'tan fazla dolmenin bulunduğunu bu yapıların definecilerin kaçak kazıları yüzünden zarar gördüğünü ifade etti.

Sağlam görülen dolmenlerden bir kısmının tahrip edildiğini saptadıklarını belirten Beksaç, "Bazı dolmenlerin fotoğraflarına baktığımda tanımakta güçlük çekiyorum, araziye gittiğimde çok farklı bir durumda olduğunu anlıyoruz. Bu yapılar ihmal edilmiş durumda. Edirne'de tespit edilen 60'tan fazla dolmen var. Bunların yaklaşık 40 tanesi iyi durumda geri kalanları ağır hasarlı durumda." dedi.

Beksaç, Trakya kültür mirasının anıt yapılarından dolmenlerin tarihinin günümüzden 3 bin 500 yıl öncesine kadar gittiğini dile getirdi.

Trak yapılarında değerli eşya bulunmasının mümkün olmadığını anlatan Beksaç, şunları kaydetti:

"Dolmenler ya da diğer Trak yapılarında hazine bulmak mümkün değil. Hazine hikayesi masaldan öte geçmeyecek bir durum. Antik Çağ'da yaşayan insanlar arasında ne kadar zengin vardı. Bu bir masal. Buralarda yapılan definecilik kazıları bu yapılar tahrip etmekte. Geçmişe bırakmakla yükümlü olduğumuz saygıyı, geleceğe bırakmak zorunda olduğumuz sevgi sorumluluğu bilmemiz gerekiyor. Herkesin çok iyi bilinçlendirilmesi gerekli."

Beksaç, ilgili kurumların dolmenlerin korunması ve geleceğe taşınmasıyla ilgili çalışmalarını artırması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Muğla'da hortum nedeniyle ağaç devrildi, araçlarda hasar oluştu
Meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirledi
İlköğretim öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerine sürpriz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar

Benzer haberler

Traklar'dan miras dolmenlerin korunması talebi

Traklar'dan miras dolmenlerin korunması talebi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet