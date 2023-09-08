Dolar
26.85
Euro
28.75
Altın
1,925.16
ETH/USDT
1,642.20
BTC/USDT
26,114.00
BIST 100
8,338.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek binası olan 72 katlı İstanbul Finans Merkezi'ndeki Merkez Bankası binasının 200 metreyi aşan yükseklikteki çatı bölümü ve aparatları yerleştiriliyor
logo
Kültür

"Tosca" operası Aspendos'un tarihi atmosferinde yankılanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olan "Tosca", antik kentin tarihi atmosferinde bugün seyirciyle buluşacak.

Zehra Tekeci  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
"Tosca" operası Aspendos'un tarihi atmosferinde yankılanacak Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Aspendos Antik Tiyatrosu ev sahipliğinde 30'uncu yılını kutlayan ve Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel bir programla sanatseverlerin izlenimine sunulan festivalde, İtalyan besteci Giacomo Puccini tarafından bestelenen eser ilk kez sahnelenecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sahnelere taşıdığı en büyük prodüksiyonlarından biri olan eser, Türk sahnelerinde Tosca'yı ilk kez seslendiren Semiha Berksoy'un kızı Zeliha Berksoy'un rejisörlüğünde, özel bir prodüksiyonla hazırlandı.

Eser, ünlü İtalyan orkestra şefi Antonino Fogliani yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak.

Eserde, Bolşoy Tiyatrosu baş solistlerinden soprano Dinara Aliyeva "Floria Tosca"yı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan "Mario Cavaradossi"yi, Bolşoy Tiyatrosu baş solistlerinden bariton Elchin Azizov ise "Scarpia" karakterini seslendirecek.

Dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar, koreografisi Özge Ay ve ışık tasarımı Yakup Çartık imzası taşıyan eser, bu akşam saat 21.00'de sanatseverlerle buluşacak.

"Eserin tamamını atamıza ithaf ederek sahneye koyduk"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, AA muhabirine, bu yıl yaz festivalleri kapsamında uluslararası İstanbul, Efes ve Bodrum opera ve bale festivallerinin seyirciyle buluştuğunu söyledi.

Oldukça başarılı geçen festivallerin ardından Aspendos'ta seyirciyle buluştuklarını anlatan Karahan, "Çok heyecanlıyız. Bu sene Aspendos festivalimizin 30'uncu yılını kutluyoruz. Çok değerli ve özel bir repertuvar hazırladık. Festivalimiz 4 Eylül'de 'Aida' operasıyla başladı. Bugün 'Tosca' temsilimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimize özellikle bu esere yer verdik. Festivalimizin 30'uncu ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken Atatürk'ün en sevdiği opera eserinin tamamını atamıza ithaf ederek sahneye koyduk." diye konuştu.

Karahan, eserin sahneye konulması için yaklaşık 250 kişilik ekibin, kostümden dekora ve orkestraya kadar her alanda hummalı çalışmalar yaptığını aktardı.

Eserin özel bir prodüksiyonla hazırlandığını anlatan Karahan, şöyle devam etti:

"Zeliha Berksoy'un rejisiyle, değerli solistlerimiz ve şeflerimizle sahnede olacağız. Bizler için çok heyecanlı bir gece olacak. Ekibimizle dolu dolu muhteşem bir prodüksiyonla seyirci karşısına çıkacağız. Devlet Opera ve Balesi olarak dünyanın birçok operasından çok daha üstün prodüksiyonlarımız var. Özellikle son yıllarda inanılmaz bir aşama kaydettik. "Aida", "La Traviata", "La Bayadere", "Tosca" gibi dünya standartlarında opera ve bale eserleri çıkarıyoruz."

Karahan, bu yıl Aspendos festivalinde yaklaşık 15 bin seyircinin ağırlanacağını belirterek izleyicilerin yüzde 80'inin turistlerden oluşması nedeniyle ülke tanıtıma önemli katkıda bulunulduğunu kaydetti.

"Özel bir temsille muhteşem bir sahneye çıkacağız"

"Tosca" karakterini canlandıran Dinara Aliyeva ise Aspendos'un tarihi atmosferinde sahne almanın oldukça keyifli olduğunu söyledi.

Eserin sahneye konulması için büyük bir özenle çalıştıklarını dile getiren Aliyeva, "Antik tiyatroya bayıldım, inanılmaz bir akustiği var. Burada role girmek çok kolay oluyor. 'Tosca'yı çok seviyorum, karakterimi yurt dışında çok kez seslendirdim. Ancak elbette böyle önemli bir yerde sahne alacağım için bir miktar heyecanlıyım." dedi.

Eserin başrollerinden Elchin Azizov da Türkiye'de özel bir temsille seyirciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Azizov, "Özel bir temsille muhteşem bir sahneye çıkacağız. Türkiye'de sahneye çıkmak benim için büyük bir şeref ve evimde gibi hissediyorum. Çok sevdiğim bir rolü oynuyorum. Bu eseri daha önce birlikte sahne aldığım arkadaşlarımla oynayacağım. Bu sahneyi güzel orkestra ve ekiple paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Herkesi Aspendos'a bekliyoruz." diye konuştu.

Ünlü İtalyan orkestra şefi Antonino Fogliani ise "Tosca" operasını en başarılı şekilde sunmak için ekip olarak oldukça sıkı çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tapu işlemlerinde kişisel bilgilerin çalınmaması için "e-Devlet şifrelerinin sık sık değiştirilmesi" önerisi
G20 Zirvesi Hindistan'ın ev sahipliğinde Çin ve Rusya liderleri olmadan toplanıyor
G20 Liderler Zirvesi yarın başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda Taha Akgül ile görüştü
Elazığ'da depreme dayanıklı modern okullarda ders zili 11 Eylül'de çalacak

Benzer haberler

Turizmde 2024'ün erken rezervasyonları için en hızlı hareket eden İngilizler oldu

Turizmde 2024'ün erken rezervasyonları için en hızlı hareket eden İngilizler oldu

Olimpiyat şampiyonu Ayık, Paris 2024'te milli güreşçilerden "Roma ruhu"nu bekliyor

"Tosca" operası Aspendos'un tarihi atmosferinde yankılanacak

Antalya Akvaryum'da köpek balıkları arasında sonbahar temizliği

Antalya Akvaryum'da köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
Halk sağlığı uzmanından ishalden korunmak için tavsiyeler

Halk sağlığı uzmanından ishalden korunmak için tavsiyeler
Antalya'da insansız yangın gözetleme kulesi sayısı 37'ye yükseldi

Antalya'da insansız yangın gözetleme kulesi sayısı 37'ye yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet