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Kültür

Tiflis'te Gürcüceye çevrilen "Kutadgu Bilig" tanıtıldı

Türk edebiyatının klasik eserlerinden, Yusuf Has Hacib'in kaleme aldığı "Kutadgu Bilig", Gürcüceye çevrilerek Gürcü okurlarla buluşturuldu.

Davit Kachkachishvili  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Tiflis'te Gürcüceye çevrilen "Kutadgu Bilig" tanıtıldı

Tiflis

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) alınan bilgiye göre, "Kutadgu Bilig" eserinin Gürcüce çevirisi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın katılımıyla Gürcistan Yazarlar Evi'nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

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Tanıtım programına, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Orbay, yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen Yazarlar Evi ile Yunus Emre Enstitüsüne, eserin yayımlanmasına katkı sunan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) ve çeviriyi gerçekleştiren Gürcü Türkologlar Ekaterine Akhvediani ile Tamar Alpenidze'ye teşekkür etti.

Orbay, "Kutadgu Bilig"in yalnızca devlet yönetimine dair bir eser olmadığını, aynı zamanda adalet, saadet, akıl ve akıbet gibi 4 temel hayat ilkesini içerdiğini vurguladı.

Gürcistan Yazarlar Evi Müdürü Ketevan Dumbadze ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Böylesine kıymetli bir eserin tanıtımı için Yazarlar Evi'nin seçilmesi bizim için büyük bir onur." dedi.

Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin de tanıtım faaliyetlerinin süreceğini anlatarak, "Bu büyük eserin tanıtım programları başta Tiflis Yunus Emre Enstitümüz olmak üzere Gürcistan'daki üniversitelerde ve çeşitli kültür kurumlarında sürdürülecek." ifadesini kullandı.

Türkolog Ekaterine Akhvediani, "Kutadgu Bilig"in sadece bir yönetim kitabı değil, aynı zamanda bireyin hayatını düzenleyen bir öğreti metni olduğunu söyledi.

Akhvediani, ayrıca Gürcü edebiyatının önde gelen isimlerinden Şota Rustaveli'nin "Kaplan Postlu Şövalye" adlı eserini kaleme alırken "Kutadgu Bilig"den esinlenmiş olabileceğini dile getirdi.

Tamar Alpenidze ise "Yusuf Has Hacib bu kitabı 18 ayda yazmış. Biz çevirisini ancak 4,5 yılda tamamlayabildik." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının TEDA Projesi kapsamında Gürcüceye kazandırılan ve YTB'nin desteğiyle yayımlanan "Kutadgu Bilig", bireyin ve toplumun yaşamına ışık tutan evrensel değerler bütünü olarak değerlendiriliyor.

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