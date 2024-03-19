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Kültür

Tekirdağ kent arşivi dijital ortama aktarılıyor

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce kurulan Tekirdağ kent arşivinin dijital ortama aktarılması için çalışma başlatıldı.

Mesut Karaduman  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Tekirdağ kent arşivi dijital ortama aktarılıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentin yüzlerce yıllık geçmişini yaşatarak, kente ait tarihsel ve kültürel mirası gelecek nesillere ulaştırma, bölgenin yerel belleğini oluşturmak amacıyla kurulan kent arşivi, dijital platformda daha geniş kitlelere ulaşacak şekilde güncelleniyor.

Geçmişin izlerini takip etmek isteyenlerin erişimini kolaylaştırarak, Tekirdağ'ın zengin kültürel mirasının korunması ve tanıtılması hedefleniyor.

Dijitalleştirme çalışması sürüyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada tarihi, kültürü, folkloru, gelenek görenekleri, fotoğrafları, kitapları, eski gazeteleri gibi kent hafızasının kent arşivinde yer aldığını söyledi.

Kent arşivinin gelecek nesillere miras kalacağını ifade eden Hacıoğlu, "TRT, Devlet Arşivleri Başkanlığına yazılar yazıp gerekli dokümanlar talep edildi. İlimizdeki kurumlara yazılan yazılar sonucu elde edilen verilerin hepsi kent arşivinde yer alıyor. Üniversitemizden, derneklerden ve yerel gazetelerden eserler burada bulunuyor." dedi.

Hacıoğlu, kent arşivinin dijital ortama aktarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Kent arşiviyle Tekirdağ'da kaybolmaya yüz tutmuş eserleri ve evrakları tarihe, bilime ve insanlığa kazandırmak istediklerini belirten Hacıoğlu, "Kurumlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yine ellerinde kente ait eserler varsa kent arşivine kazandırabilirler. Onların farkında olmadığı eserler, kent tarihi için önemli olabilir. Tekirdağ'ın yakın ve uzak tarihinin daha iyi anlaşılması için bu arşiv önemli. Amacımız dijital ortama aktarılan bu eserlerden yurt içi ve yurt dışından vatandaşların faydalanmasını sağlayarak, kentin tanınırlığını artırmaya katkı sunmak." diye konuştu.

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