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Kültür

TDED'den uluslararası öğrenciler için deneme yarışması

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde hayata geçirdiği "Uluslararası Öğrenciler İçin Deneme Yarışması", "Türkiye'de Yaşamak" temasıyla düzenlenecek.

Fatih Türkyılmaz  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
TDED'den uluslararası öğrenciler için deneme yarışması

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de öğrenim gören, mezun olmuş ya da öğrenci olarak Türkiye'de yaşamış kişilerin yazdıkları denemelerle katılacağı yarışmaya 15 Eylül'den itibaren başvuru yapılabilecek.

Yarışmada yapılacak değerlendirme sonucu, birincilik ödülünün sahibi 50 bin lira, ikinci 35 bin lira, üçüncü ise 20 bin lira ile ödüllendirilecek. On kişinin, 10 bin liralık mansiyon ödülü alacağı yarışmada ayrıca değerlendirmeye alınan her katılımcıya Türk kültürünü yansıtan bir hediye paketi sunulacak.

Dereceye giren ve yayımlanmaya uygun metinler, TDED tarafından kitap olarak yayımlanacak.

Yarışmayı kazananlar Ocak 2025’te açıklanacak, ödül töreni ise Şubat 2025'te gerçekleşecek.

"Türkçenin yaygınlaştırılmasına önemli bir katkı sunacağına inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, Türkçe öğreniminin kültürlerarası iletişime ve uluslararası ve diplomatik ilişkilere katkı sağladığına dikkati çekmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çok kültürlü, kültür ortamının ve değerlerinin tanıtımına katkı sunulmasını, uluslararası öğrencilerin dünyada ve Türkiye'de diplomatik, ekonomik, kültürel ve akademik alanlardaki öneminin ortaya konulmasını, toplumun uluslararası öğrencilere ilgisinin olumlu yönde artmasını, Türkiye'nin eğitim ekonomisinden yeterince yaralanmasına katkı sağlamasını ve uluslararası öğrencilerin Türkçeye ilgilerinin artırılmasını hedefleyen yarışmamızın, ülkemizin kültür zenginliğine ve Türkçenin yaygınlaştırılmasına önemli bir katkı sunacağına inanıyorum."

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