TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sezai Karakoç'u anma mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının ikinci yılında şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'u andı.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Büyük mütefekkir, diriliş neslinin rehberi Sezai Karakoç'u vefatının seneidevriyesinde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Üstad, örnek şahsiyetiyle ve bıraktığı büyük edebi mirasıyla gönlümüzde yaşamaya ve bizlere yol göstermeye devam edecektir. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.
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Büyük mütefekkir, diriliş neslinin rehberi Sezai Karakoç'u vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve saygıyla anıyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) November 16, 2023
Üstad, örnek şahsiyetiyle ve bıraktığı büyük edebî mirasıyla gönlümüzde yaşamaya ve bizlere yol göstermeye devam edecektir.
Ruhu şâd olsun. pic.twitter.com/z1STG4wd9z