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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te AK Parti grubunu ziyaretinin ardından konuşuyor A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yapılacak özel maç öncesi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Berlin'e hareket ediyor
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Kültür

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sezai Karakoç'u anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının ikinci yılında şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'u andı.

Ali Kemal Akan  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sezai Karakoç'u anma mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Büyük mütefekkir, diriliş neslinin rehberi Sezai Karakoç'u vefatının seneidevriyesinde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Üstad, örnek şahsiyetiyle ve bıraktığı büyük edebi mirasıyla gönlümüzde yaşamaya ve bizlere yol göstermeye devam edecektir. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

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