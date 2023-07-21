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Kültür

Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda 'Senforock' konseri

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda 'Senforock' konseri verildi.

Abdullah Söylemez  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda 'Senforock' konseri

Ağrı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle BC Group sponsorluğundaki konser sarayın avlusunda düzenlendi.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, birbirinden güzel eserler seslendirildi.

Katılımcılar zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Konseri Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ ve halk takip etti.

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