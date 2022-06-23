Dolar
17.36
Euro
18.30
Altın
1,835.00
ETH/USDT
1,101.30
BTC/USDT
20,513.00
BIST 100
2,581.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AB üyesi ülkelerin liderleri, Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Kültür

'Sünnet Çocuğu' filminin galası yapıldı

Yönetmen koltuğuna Aydemir Akbaş ve Bülent Pelit'in oturduğu "Sünnet Çocuğu" adlı filmin galası sinemaseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 23.06.2022
'Sünnet Çocuğu' filminin galası yapıldı Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı / AA

İstanbul

Kanyon AVM'deki galada basın mensuplarına açıklamada bulunan 86 yaşındaki Akbaş, çeşitli sıkıntılar sebebiyle filmi bir buçuk yılda tamamlayabildiklerini anlattı.

Akbaş, Şafak Sezer'le birlikte "Kolpaçino"nın televizyon dizisinin çekeceklerini belirterek, "Bundan evvel ben Amerikalılarla beraber 3 film çekeceğim. Bir tanesinin anlaşmasını yaptım. Amerikalı oyucular da olacak. Fakat ben 'senaryoyu okumadan karar veremem' dedim. Senaryoyu verecekler, beğenirsem çekimlere başlayacağım." dedi.

Yeni filmde alzheimer hastası bir karakteri canlandıracağına işaret eden Akbaş, ayrıca birçok projesinin olduğunu ve bunları bir an evvel yapmaya çalıştığını söyledi.

"Sünnet Çocuğu"nun hikayesini de kaleme alan Aydemir Akbaş, devamlı farklı senaryolar yazdığını da sözlerine ekledi.

Oyuncu Özgür Aksoy da Akbaş'la filmde çalışmanın kendisi için onur verici olduğunu dile getirerek, "Aydemir Akbaş, Yeşilçam'ın duayenlerinden. Bazen ondan gördüklerimi uyguluyorum sette ve çok işe yarıyor. Sağ olsun zorda kaldığımız durumlarda yardımcı oldu. Tabii kendimiz de bir şeyler kattık. Bu benim üçüncü filmim. Allah izin verirse de devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncu kadrosunda Akbaş'ın yanı sıra Mehmet Çepiç, Tuğba Daşdan, Ferdi Atuner, Tuncay Akça, Bülent Pelit ve Emine Sarıkaya yer alıyor.

Komedi türündeki film, at yarışı ve kumar sebebiyle aldığı borçları ödeyemeyen Sami'nin hikayesini anlatıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eren Abluka-18 Operasyonu'nda iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı
Sulak alanların belirlenmesinde düzenleme yapıldı
Aralarında terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeninin de olduğu 10 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

Benzer haberler

'Sünnet Çocuğu' filminin galası yapıldı

'Sünnet Çocuğu' filminin galası yapıldı

Mavi Marmara saldırısını anlatan 'Sinyal' filminin galası yapıldı