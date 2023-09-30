Dolar
27.41
Euro
28.99
Altın
1,848.82
ETH/USDT
1,673.90
BTC/USDT
27,000.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Sultanahmet'te yaklaşık 750 semazen sema gösterisi sundu

Hz. Mevlana'nın vefatının 750. yılında yaklaşık 750 semazenin katılımıyla Sultanahmet Meydanı'nda sema gösterisi yapıldı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Sultanahmet'te yaklaşık 750 semazen sema gösterisi sundu Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının UNESCO tarafından "Mevlana Yılı" olarak takvime alınması kapsamında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü nezdinde etkinlikler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi önündeki Sultanahmet Meydanı'nda Hz. Mevlana'nın vefatının 750. yılında Mevlana Gülşeni programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, program öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünya tarihinin en önemli meydanlarından biri olan Ayasofya önünde semazenlerin gösteri sunacağını söyledi.

Ersoy, "Bu etkinlikle Mevlana'nın 'gel' felsefesini tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Dünyanın şu anda içinde bulunduğu kaos ve savaş ortamında Anadolu'da mayalanmış barış, kardeşlik, huzur mesajlarını bu vesilesiyle vermiş oluyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Programa konuk olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu senenin "Mevlana Yılı" olması dolayısıyla önemine işaret ederek, şunları aktardı:

"Konya alimlerin şehri. Konya'da yetişen en önemli mutasavvıflardan birisi Hz. Mevlana. Belediye olarak en önemli görevlerimizden birisi Hz. Mevlana'yı, onun felsefesini anlatabilmek. Yıl boyunca Mevlana yılına uygun faaliyetler yapmaya devam edeceğiz."

Sahneleme teknikleri ve müzikal altyapı açısından yüksek teknolojinin ve sanatsal anlatım imkanlarının kullanıldığı gösteride, yurt içi ve yurt dışından 750'ye yakın semazen "Sema Mukabelesi" icra etti.

"Mevlana Gülşenine Davet - GEL" isimli gösteride tasavvuf müziği ve Türk musikisi sanatçısı, aynı zamanda Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı solist olarak yer aldı.

Özhan ve Belviranlı'ya, Hasan Niyazi Tura'nın şefliğini üstlendiği klasik Türk ve Batı müziği enstrümanlarının yer aldığı orkestra eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük Aile Platformundan LGBT örgütlerinin kapatılması için TBMM'ye dilekçe
Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı
Ardahan'da Kısır Dağı'na kar yağdı

Benzer haberler

Sultanahmet'te yaklaşık 750 semazen sema gösterisi sundu

Sultanahmet'te yaklaşık 750 semazen sema gösterisi sundu

Bakan Ersoy, Riyad'da "Dünya Turizm Günü 2023 Turizm ve Yeşil Yatırımlar" temalı konferansa katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet