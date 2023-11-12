Dolar
28.54
Euro
30.52
Altın
1,937.81
ETH/USDT
2,053.10
BTC/USDT
37,099.00
BIST 100
7,771.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından basın toplantısı düzenlendi. VTR Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Kültür

Sofya Opera ve Balesi "Tosca" operasını İstanbul'da sahneledi

Bulgaristan'ın Sofya Opera ve Balesince (SOBH) sahnelenen ve opera sanatının en önemli dramatik eserlerinden biri olarak kabul edilen "Tosca" operası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
Sofya Opera ve Balesi "Tosca" operasını İstanbul'da sahneledi

Ankara

SOBH tarafından "Bulgaristan Türkiye'yi Kutluyor: Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun" isimli turne kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen etkinliğe, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Mustafa Zeki Sarıbekir ve çok sayıda davetli katıldı.

Bulgaristan Kültür Bakanlığının desteğiyle Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğince organize edilen turne kapsamındaki program, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlendi.

Etkinliğin geliri, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "Asrın Felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelere yardım için bağışlanacak.

Büyükelçi Tcholakov, gösterim öncesinde yaptığı konuşmada, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Tosca operasının, Atatürk'ün Sofya yıllarındaki izlerine duygusal ve sembolik bir yolculuk olduğunu dile getirdi.

2023'ün Türkiye Cumhuriyeti için olduğu kadar Bulgar-Türk dostluğu açısından da son derece sembolik bir yıl olduğunu kaydeden Tcholakov, iki ülke arasında iddialı bir kültür sezonu inşa edildiğini söyledi.

Tcholakov, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bulgaristan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu aktardı.

Dostların sadece mutlu anlarda değil, üzüntülü anlarda da bir arada olması gerektiğini vurgulayan Tcholakov, "6 Şubat akşamı Adana Havalimanı'nda ve takip eden günler ve haftalarda da birlikteydik. Kurtarma birliklerimiz yıkıcı depremden etkilenen bölgelerde, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından meslektaşlarıyla birlikteydi. Böyle olması gerekirdi, dost kara günde belli olur." dedi.

Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri

Plamen Kartalov'ın yönettiği operanın müzik direktörlüğünü Bulgaristan ve Türkiye çifte vatandaşlığına sahip Sunay Muratov üstleniyor.

Kadroda "Floria Tosca" rolünde Radostina Nikolaeva, "Mario Cavaradossi" rolünde Kostadin Andreev ve "Baron Scarpia" rolünde Ionut Pascu yer alıyor.

Tosca, 1913-1915 döneminde Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da askeri ataşe olarak bulunduğu sırada Bulgar Opera Topluluğunun temsillerini sık sık izleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olarak biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan gemi bu gece Mısır'a ulaşacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hudut birliklerimiz, kaçak göçmenlere göz açtırmıyor
Isparta'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 90 öğrenci hastanelere başvurdu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hamas'ın hastaneye saldırıp ilaç çaldığı iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Sofya Opera ve Balesi "Tosca" operasını İstanbul'da sahneledi

Sofya Opera ve Balesi "Tosca" operasını İstanbul'da sahneledi

Genç milli cimnastikçiler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya için tempo tutuyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel bir konserle andı

NATO, Ukrayna'ya "ihtiyacına göre" yardım etmeyi sürdürecek

NATO, Ukrayna'ya "ihtiyacına göre" yardım etmeyi sürdürecek
Sofya Opera ve Balesinin "Tosca" operası Ankara'da sanatseverlerle buluştu

Sofya Opera ve Balesinin "Tosca" operası Ankara'da sanatseverlerle buluştu
BTA'da "Kültür ve Eğitim-Bulgaristan ve Türkiye arasında bir köprü" adlı toplantı düzenlendi

BTA'da "Kültür ve Eğitim-Bulgaristan ve Türkiye arasında bir köprü" adlı toplantı düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet