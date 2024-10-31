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Kültür

Sinema seyircisi sayısı 9 ayda 24 milyonu aştı

Türkiye'de bu yıl eylül ayı itibarıyla 14 milyon 394 bini yerli film izleyicisi olmak üzere 24 milyon 121 bin seyirci sayısına ulaşıldı.

İsa Toprak  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Sinema seyircisi sayısı 9 ayda 24 milyonu aştı Fotoğraf: AA/ Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur

Ankara

AA muhabirinin "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk 9 ayında 133'ü yerli 303 film vizyona girdi.

Eylül sonu itibarıyla yerli film izleyici sayısı 14 milyon 394 bin, toplam izleyici sayısı ise 24 milyon 121 bin olarak kayıtlara geçti. Yerli filmlerden bu yılın ilk 9 ayında 1 milyar 784 milyon 960 bin lira, toplamda ise 3 milyar 393 milyon 264 bin lira hasılat elde edildi.

Geçen yıl 31 milyon 5 bin 844 seyirci sinemalarda ağırlanmış, yerli film seyirci sayısı da 13 milyon 716 bin 5 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yılın aynı döneminde sinema sektörüne 235 milyon 316 bin lira destek sağlandı.

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