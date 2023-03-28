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Kültür

Sinema sektörüne 5 milyon 489 bin lira destek sağlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sinema sektöründe 93 projeye 5 milyon 489 bin lira destek sağlanacak.

İsa Toprak  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Sinema sektörüne 5 milyon 489 bin lira destek sağlanacak

Ankara

Bakanlığın senaryo ve diyalog yazım, kısa kurmaca film yapım, kısa animasyon film yapım ve proje geliştirme türlerindeki 2023 yılı destekleri açıklandı.

Buna göre, sinema sektörü temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 34 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 311 bin 500 lira, 51 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 237 bin 500 lira, 6 kısa animasyon film yapım projesine 595 bin lira, 2 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine 345 bin lira olmak üzere 93 projeye 5 milyon 489 bin lira destek sağlandı.

Belgesel film yapım başvurularının değerlendirilmesi mayısta

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2023'ün ilk Sinema Destekleme Kurulu kararıyla 105 sinema salonuna 14 milyon lirayı aşan destek sağlanmıştı.

Belgesel film yapım başvuruları ise mayıs ayında değerlendirilecek.

Bakanlığın açıkladığı yeni desteklere, "https://sinema.ktb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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