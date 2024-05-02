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Kültür

Siirt içli köftesi coğrafi işaretle tescillendi

Siirt içli köftesi (Siirt kiteli) için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Fecri Barlık  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Siirt içli köftesi coğrafi işaretle tescillendi

Siirt

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna Siirt usulü içli köftenin tescili için gerçekleştirilen başvuru onaylandı.

Siirt içli köftesi, kentin coğrafi işaret alan 8. ürünü oldu.

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