Siirt içli köftesi coğrafi işaretle tescillendi
Siirt içli köftesi (Siirt kiteli) için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındı.
Siirt
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna Siirt usulü içli köftenin tescili için gerçekleştirilen başvuru onaylandı.
Siirt içli köftesi, kentin coğrafi işaret alan 8. ürünü oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.