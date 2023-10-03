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Kültür

"Şifa-i Şerif" tezhip sergisi Mamak'ta açıldı

Müzehhibe Aysel Toprak'ın "Şifa-i Şerif" tezhip sergisi, Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi'nde, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ömer Olcay  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
"Şifa-i Şerif" tezhip sergisi Mamak'ta açıldı Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Müzehhibe Aysel Toprak ve atölye grubu tezhip sanatçılarının hazırladığı 94 farklı eserin yer aldığı sergide, Mamak Belediyesi Türk Halk Müziği korosu ilahiler seslendirdi.

Daha sonra konuşan müzehhibe Toprak, tezhibin ayrıntıların sanatı olduğunu söyledi.

Toprak, "1,5 yıllık bir emeğin ürünü olan sergide, Endülüslü Kadı İyaz efendinin 'Şifa-i Şerif' eserinden ilham alarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i anlatmaya çalıştık. İnşallah o ruhaniyeti siz de sergimizi gezerken hissedeceksiniz." dedi.

"Sanatçılarımıza destek olduk ve olmaya devam edeceğiz"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de insanın tarihi ve geçmişiyle yaşadığını ifade ederek, geleneksel sanatları yaşatmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Tezhip çalışmasıyla hat sanatlarının buluştuğu eserleri farklı bir tarzda ortaya koymanın büyük bir başarı olduğunu belirten Köse, şöyle konuştu:

"Belediye olarak bu tür konularda her zaman sanatçılarımıza destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Onların yaptığı çalışmaları sergilemek ve burada ziyaretçilere ev sahibi olarak anlatmak onur verici bir şeydir. Bir şifa kitabından esinlenerek Peygamber Efendimizi anmak, onun sözlerini ve ayetler üzerinden tezhipleri sergilemek farklı bir anlam içeriyor. Rabbim Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimizin yolundan bizleri ayırmasın."

Serginin açılışına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AK Parti MKYK üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz da katıldı.

Bazı eserlerde saf altın kullanılarak yapılan tezhip çalışmalarının da yer aldığı sergi, 10 Ekim Salı gününe kadar açık kalacak.

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