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Kültür

'Sezar'ın Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın dünyaca ünlü, "Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)" sözünü söylediği belirtilen Zile'deki tarihi kalede kazı çalışmaları başlatıldı.

Ekber Türkoğlu   | 09.09.2022
'Sezar'ın Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı

Tokat

Tokat Müze Müdürlüğü başkanlığında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Tekin'in bilimsel sorumluluğunda, Dr. Öğretim Üyesi Şengül Dilek Ful ve Dr. Öğretim Üyesi Hatice Uyanık'tan oluşan kazı ekibi tarafından yapılacak çalışmalar 3 hafta sürecek.

Zile Kalesi'nde daha önce Valilik koordinesinde İl Özel İdaresince yürütülen çalışmalarda doğal taş yürüyüş yolları, temaşa alanları, aydınlatma, yeşillendirme, kameriye ve dinlenme mekanları yapılmıştı.

Vali Numan Hatipoğlu, gazetecilere, Anadolu'nun tek dolma kalesi olarak bilinen 4 bin yıllık tarihe sahip Zile Kalesi'nde kazı, temizlik ve belgeleme çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Hatipoğlu, Anadolu'nun en güzel eserleri arasında bulunan, görkemi ve ihtişamı ile binlerce yıldır ayakta duran Zile Kalesi'nin antik tiyatro bölümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce verilen kazı iznin ardından Valilikleri tarafından sağlanan 200 bin lira ödenekle çalışmaların başlatıldığını belirtti. Hatipoğlu, Tokat'ın tarihi, turizmi ve kültürüyle Karadeniz ve Orta Anadolu'nun parlayan yıldızı olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Tokat'ta arkeolojik kazılara önem verildiğine işaret eden Hatipoğlu, "Komana Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda erken tunç devrine kadar ulaşılmış durumda. Sulusaray ilçemizde bulunan Sebastopolis Antik Kenti'ndeki kazılarımızın ivme kazanması için çalışmaları devam ettirmekteyiz." dedi.

Yeni bir kazı alanı olarak Zile Kalesi'nin tiyatro bölümünde yüzey kazılarına başladıklarını anlatan Hatipoğlu, "Bu çalışma, aynı zamanda üniversitemizin arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında daha yetkin eleman yetiştirmesine katkı sunacaktır diye değerlendiriyoruz. Zile'mize ve Tokat'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İnşallah kazılar sonucunda bölge turizmimiz, bölge kültürümüz ve bölge tarihimiz, yeni yeni keşiflerle gün yüzüne çıkarılacaktır." diye konuştu.

Tarihi kaynaklarda, Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Pontus asıllı Basforos Kralı 2. Pharnake ile Zile Altıağaç mevkisinde çetin bir savaş yaptığı belirtiliyor. İki tarafın da büyük kayıplar verilen savaşı Sezar'ın kazandığı, bunun üzerine dünyaca ünlü "Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)" sözünü söyleyerek durumu Roma Senatosu'na bildirdiği ifade ediliyor.

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