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Kültür

Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri Konseri düzenlendi

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri Konseri düzenlendi.

Fatma Sevinç Çetin  | 18.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri Konseri düzenlendi Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

CSO Ada Ankara yerleşkesindeki konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi ile çok sayıda başkentli izledi.

Terzi, konser öncesinde AA'ya yaptığı açıklamada, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyaretçilerin 16 gün boyunca kültür ve sanata dair pek çok etkinliğe ulaşabileceğini belirtti.

Kültür Yolu Festivallerinde, 7'den 77'ye tüm vatandaşların kendinden bir şeyler bulabildiğini dile getiren Terzi, "Başkentlilerin festivallere çok ciddi teveccühü var. Kültür sanat noktasında çok ilgililer. 16 günü dolu dolu geçirtmeye çalışıyoruz." dedi.

"Bu sorumluluğun farkındayım"

Konseri izleyen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da yeni görevinin birçok insanın hayali olduğunu ifade ederek, "Ben açıkçası bunu hayal etmemiştim ama bazen öyle olur, en hayal etmeyenin başına gelir. Bu çok büyük bir sorumluluk, ben de bu sorumluluğun farkındayım. Artık sadece Tamer Karadağlı olarak değil, bir kurum kimliğiyle hareket etmeye gayret ediyorum. Kurumum için de elimden gelen ne varsa yapmak için uğraşıyorum, ciddi çalışıyorum." diye konuştu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de 40 yılı aşkın süredir bale mesleğinin içerisinde olduğunu, Türkiye'nin birçok bölgesinde çalışmalar yaptığını, hayatını baleyi sevdirmeye adadığını söyledi.

İçinde büyük şeyler başaracaklarına dair bir inanç olduğunu dile getiren Sağtürk, büyük projeleri yapmak, opera ve baleyi sevdirmek için yola çıkacaklarını ifade etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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