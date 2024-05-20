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Kültür

"Sayara" uluslararası prömiyerini Cannes'da yaptı

Can Evrenol'un yazıp, yönettiği "Sayara", uluslararası prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yaptı.

Ömer Mirza Şeker  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
"Sayara" uluslararası prömiyerini Cannes'da yaptı

İstanbul

Korku ve aksiyon türündeki film, kız kardeşi canice öldürülen Türkmenistanlı spor salonu temizlikçisi Sayara'nın intikam almak üzere yaşadıklarını işliyor.

Yapımcılığını Inter Yapım'ın, uluslararası dağıtımını ise Inter Medya'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak ve Özgül Koşaryer alıyor.

Filmin 21 Haziran'da vizyona girmesi bekleniyor.

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