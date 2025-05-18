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Kültür

Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği deneyimi başlıyor

Tarihte paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'nde, gece müzeciliği deneyimi başlatılıyor.

Ahmet Bayram  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği deneyimi başlıyor Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış Sardes Antik Kenti'nde haziran ayından itibaren uygulanmaya başlanacak gece müzeciliği, festival için kentte bulunan gazetecilerce deneyimlendi.

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Etkinlikte, Sardes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, basın mensuplarına antik kent hakkında bilgi verdi, çok tanrılı dinler döneminden kalan Artemis Tapınağı'nı, Antik Çağ'ın kayıtlara geçen en büyük sinagogunu, Yuhanna İncili'nde bahsi geçen kiliseyi, Roma dönemi anıtsal hamam ve gimnazyum kalıntıları ile yürütülen arkeolojik çalışmaları anlattı.

Cahill, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirdeki yapıların özel ışıklandırmalar sayesinde daha görkemli göründüğünü belirtti.

"Burası, bildiğiniz gibi Lidya'nın başkenti Sardes." diyen Cahill, "Şu anda bir Roma hamamının içindeyiz. Burası 1960'larda restore edildi ve Türkiye'de gerçekleştirilen ilk anıtsal restorasyon projelerinden biri oldu. Gece müzeciliği kapsamında çok güzel bir ışıklandırma yapılmış, gerçekten çok beğendim." ifadelerini kullandı.

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