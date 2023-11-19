"Sanatsal Yaratım-Dönüşüm" sergisi AKM'de açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Tiyatroları, İstanbul 2. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali kapsamında, "Sanatsal Yaratım-Dönüşüm" adlı atölye sergisini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açtı.
İstanbul
Konuya ilişkin Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre sergi, sanatsal yaratım süreciyle kostüme dönüşen kağıt ve plastik gibi atık malzemelerden yapılmış eserleri içeriyor.
Sergi, AKM Tiyatro Salonu'nun fuaye alanında 26 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.