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Kültür

Sakıp Sabancı Müzesi "Müzede An'da" programını hayata geçirdi

Sakıp Sabancı Müzesi, sanata karşı farkındalık oluşturmak adına "Müzede An'da" programı başlattı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Sakıp Sabancı Müzesi "Müzede An'da" programını hayata geçirdi

İstanbul

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sanat terapisi prensipleriyle SSM için tasarlanmış bir rehberli ses deneyimi olan Müzede An'da, müzelerin potansiyel iyileştirici mekanlar olduğunu göz önünde bulundurarak, ziyaretçilerini sanat eserlerine odaklamayı ve eserlerle dönüştürücü ilişkiler kurmayı amaçlıyor.

"Modernizmin İzinde Türk Resmi" sergisinden seçilen sekiz eserin yanı sıra müze bahçesinde yer alan Anish Kapoor ve Seyhun Topuz'un heykelleriyle hazırlanan Müzede An'da programının içeriğini ziyaretçiler akıllı telefon veya tabletleriyle hem müzede hem de diledikleri yerde SSM'nin web sitesi üzerinden çevrim içi olarak deneyimleyebiliyor.

Sanat terapi uygulayıcısı Seren Pehlivanoğlu İlkdoğan işbirliğiyle tasarlanan programda, ziyaretçiler kendi kulaklıklarını kullanarak QR kodla işaretlenen eserlerle bağ kurabiliyorlar.

Dileyenler ise "www.sakipsabancimuzesi.org" adresinden istedikleri yer ve zamanda, yönergeleri takip ederek Müzede An'dayı deneyimleyebiliyorlar.

Müzede An'da kapsamında Galeri Buluşması'nın ilki 12 Temmuz'da saat 10.00-11.45 arasında gerçekleştirilecek.



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