Şair Cengiz Bektaş için arşiv dolabı oluşturuldu
Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) eski başkanı, mimar ve şair Cengiz Bektaş için hazırlanan arşiv dolabı TYS Edebiyat Belgeliği'nde yerini aldı.
İstanbul
Türk edebiyatına ilişkin bir bellek oluşturmak, edebiyata görünür kazandırmak amacıyla kurulan TYS'nin Kadıköy Kemal Tahir Kütüphanesi'ndeki Edebiyat Belgeliği, edebiyatçıların hatıralarını muhafaza etmeye devam ediyor.
TYS Başkanı Adnan Özyalçıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cengiz Bektaş'ın edebiyatta bir yapı ustası olduğuna dikkati çekerek, "Onun şiirinde sözcükler bir yapının tuğlaları gibi dizilirler. Dizelerle istiflenirler, üst üste, kat kat birikirler. Onun şiiri bir yapının damı gibi üstümüzü örter, içimizi ısıtır. Güzel olduğu kadar yararlıdır. Cengiz'e göre sanatın amacı yaratılan bütün güzelliklerle zenginlikleri eşitçe paylaşmaktır." dedi.
Özyalçıner, TYS olarak ileride bir yazarlar müzesine ön ayak olması için bellek oluşturma fikrinin Cengiz Bektaş'a ait olduğuna değinerek, Bektaş'ın edebiyata yaklaşımını "bir yaşama kültürü oluşturmak" olarak açıkladı.
Kadıköy Kemal Tahir Kütüphanesi'ndeki Edebiyat Belgeliği'nin yıllar içinde büyüdüğünü ifade eden Özyalçıner, "Yeni hatıralar eklemeye devam ediyoruz. Böylece bir yazarlar müzesi oluşturacak kapsamda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oğuz Makal dostumuz, Suat Taşer'in hatıralarının kendisinde olduğunu söyledi. İlerleyen dönemlerde bir Suat Taşer dolabı oluşturacağız." şeklinde konuştu.
Etkinliğe, şair Cengiz Bektaş'ın eşi Gönül Bektaş, oğulları, yazar arkadaşları Mustafa Köz ve Oğuz Makal'ın yanı sıra çok sayıda edebiyatsever katıldı.
TYS Müze Belgeliğinde, Nâzım Hikmet, Aziz Nesin, Cemal Süreya, Melih Cevdet Anday, Arif Damar, Talat Sait Halman, Vedat Günyol, Şükran Kurdakul, Sennur Sezer, Enver Ercan, Salih Bolat gibi yazarların ve şairlerin yazı gereçleri, ilk baskı kitap örnekleri, yazı taslakları görülebilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.