Dolar
41.27
Euro
48.52
Altın
3,654.10
ETH/USDT
4,355.00
BTC/USDT
112,739.00
BIST 100
10,543.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon Çarşıbaşı Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Kültür

Sagalassos'ta ışıklar gece müzeciliği için yanacak

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki "aşkların ve imparatorların şehri" olarak anılan Sagalassos Antik Kenti, yeni sezonda ziyaretçilerine ışıl ışıl farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Hale Pak  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Sagalassos'ta ışıklar gece müzeciliği için yanacak Fotoğraf: Hale Pak/AA

Burdur

Akdağ yamaçlarında kurulan ve ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan antik kenti ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Kente gelen ziyaretçiler artık antik kenti gece de ziyaret etme fırsatı bulacak. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda antik kentin ışıkları deneme amaçlı ilk kez yandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burdur Valiliği de Sagalassos Antik Kenti'nin önümüzdeki sezondan itibaren gece de ziyaret edilebileceğini duyurdu.

Gece müzeciliğiyle ziyaretçi sayısının daha da artması hedeflenirken, özel ışıklarla hayat bulan tiyatro, odeon, agora ve anıtsal çeşmeler ziyaretçilere akşam serinliğinde etkileyici bir atmosfer sunacak.

Işıklar ilk kez yandı

Sagalassos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Peter Talloen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yukarı Agora ve yol üzeri ışıklandırmada sona gelindiğini söyledi.

Antik kentin ışıklarını ilk kez yaktıklarını ifade eden Talloen, önümüzdeki sezon gece müzeciliğinin tamamen başlamasının planlandığını kaydetti.

Çalışmaların sürdüğünü dile getiren Talloen, "Zannediyorum önümüzdeki yıl bitmiş olur. O zaman da ziyaretçileri bekliyoruz. Her sene artan bir ziyaretçi sayımız var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Umarım önümüzdeki yıllarda gece müzeciliği ile daha fazla ziyaretçiyi Sagalassos'a davet edebiliriz." dedi.

Sagalassos'un mutlaka görülmesi gereken bir Roma şehri olduğuna dikkati çeken Talloen, "Geçen yıl antik kenti 115 bin kişinin ziyaret etmişti. Devam eden sezonda biraz daha artış bekliyoruz. Bu sene ziyaretçi sayımızın 120-125 bin civarı olacağını düşünüyorum. Antik kenti gece de gezme imkanı ile bu sayının çok daha fazla olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kenan İmirzalıoğlu: Buranın bilinen, önde gelen markalarının arasında kendi arabamıza gururla bakıyor olmak büyük kıvanç
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor
"16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü" imzalandı
Türk Kızılay, deprem bölgesinde 7 bini aşkın öğrenciye kırtasiye seti dağıttı
Almanya'da neo-Nazi terör mağduru Türklerin adalet arayışı sürüyor

Benzer haberler

Sagalassos'ta ışıklar gece müzeciliği için yanacak

Sagalassos'ta ışıklar gece müzeciliği için yanacak

Sagalassos Antik Kenti'ndeki kazılarla Roma'nın yaşam tarzı gün yüzüne çıkarılıyor

Burdur'un doğal kliması İnsuyu Mağarası bu yıl 49 bin 730 ziyaretçi çekti

Sagalassos Antik Kenti'ndeki Odeon gün yüzüne çıkıyor

Sagalassos Antik Kenti'ndeki Odeon gün yüzüne çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet