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Kültür

"Rock Off Festivali" 29 Temmuz'da Parkorman'da düzenlenecek

Türkiye'nin uzun soluklu rock festivallerinden "Rock Off", Parkorman'da gerçekleştirilecek.

Ömer Faruk Yıldız, Sudenaz Çankaya  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
"Rock Off Festivali" 29 Temmuz'da Parkorman'da düzenlenecek

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre Freebird Agency organizasyonu ve +1'in katkılarıyla yapılacak festivalde, İsveçli topluluk Amon Amarth ana grup olarak sahne alacak.

Festivalin ilk senesinde de etkinliğe katılan grup, Heidrun Over Europe turnesi kapsamında Viking temalı sahne ile dinleyicileriyle buluşacak.

İsveç'te 1992'de kurulan Amon Amarth grubu, Johan Hegg önderliğinde, gitarda Olavi Mikkonen, bass gitarda Ted Lundström, ritim gitarda Johan Söderberg ve bateride Jocke Wallgren'den oluşuyor.

Kariyeri boyunca 12 stüdyo albümüne imza atan grubun sevilen şarkıları arasında "The Pursuit of Vikings", "Guardians of Asgaard", "Valhall Awaits Me" ve "Death in Fire" yer alıyor.

Türk heavy metalinin öncü isimlerinden Pentagram, Amon Amarth'tan önce festivalde konser verecek.

İlki 2014'te düzenlenen festival bugüne kadar Megadeth, HIM, Gojira, Kreator, Haggard, Stratovarius, Children of Bodom, Sabaton, Dragonforce, The Halo Effect, Ensiferum, Leprous, Murder King, Black Tooth ile daha birçok yabancı ve yerli grubu ağırladı.

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