Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,325.00
BTC/USDT
104,500.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor
logo
Kültür

Robbie Williams, FIFA Müzik Elçisi oldu

Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, FIFA Müzik Elçisi oldu.

Fatih Erel  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Robbie Williams, FIFA Müzik Elçisi oldu

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, "Dün akşam New York'ta düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 Kupası Turu lansmanında yeni FIFA Müzik Elçisi, inanılmaz yetenekli Robbie Williams'ın bana eşlik etmesinden heyecan duydum." ifadelerine yer verildi.

Infantino, Türk-Amerikan televizyon oyuncusu Ayda Field Williams ile 2010 yılından beri evli olan pop yıldızına, "Müziğinizin tadını çıkarırken bunu özel bir gün haline getirdiğiniz için teşekkür ederim ve bu yolculuğun bir parçası olmanızı heyecanla bekliyorum." şeklinde seslendi.

New York'ta tanıtımı yapılan ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ilk kez 6 konfederasyondan 32 kulübün yer alacağı yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizlerden 5 yılda 245 bin ton çöp toplandı
"Yenidoğan çetesi" davasında sanık avukatlarının reddihakim talebi reddedildi
Bodrum'a su sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyeleri yükseldi
Haliç'te seyir halindeki teknelerin çarpışması kamerada
Düzce Belediye Başkanı Özlü: İstanbul'a giden içme suyuna lağım suyu karışıyor

Benzer haberler

Robbie Williams, FIFA Müzik Elçisi oldu

Robbie Williams, FIFA Müzik Elçisi oldu

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'da konser verecek

FIFA'dan Atakaş Hatayspor'a 2 dönem transfer yasağı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet