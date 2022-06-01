Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi ziyarete açıldı
Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerin yer aldığı "Ressam Hoca Ali Rıza Koleksiyon Sergisi", Beyoğlu Belediyesi Galatasaray Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki serginin açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanlığının ardından 2,5 yıldır Ankara'da görev aldığını ve bütün Türkiye'yi dolaşma fırsatı bulduğunu söyledi.
Bakanlığın 671 noktada antik kent kazısı yaptığını hatırlatan Demircan, "Türkiye öyle bir kültür merkezi ki dünyanın bütün medeniyetleri, bütün kavimleri buraya gelmiş, burada yaşamış." dedi.
Demircan, Anadolu'nun aynı zamanda Doğu ile Batı arasında köprü kurduğunu ve herkese kucak açmış merhamet dolu bir medeniyet olduğunu ifade etti.
Anadolu'nun özünün İstanbul, İstanbul'un özetinin ise Beyoğlu olduğunu dile getiren Demircan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli misyonlarından biri, tarihi şehirleri kültürleriyle, sanatlarıyla, mimarisiyle, estetiğiyle ve kültürel mirasıyla korumak ve ortaya çıkarmak." değerlendirmesini yaptı.
"Anadolu'yu resmeden çok değerli bir sanatçı"
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ressam Hoca Ali Rıza'nın Anadolu'yu tuvaline taşıyan çok değerli bir sanatçı olduğunu anlattı.
İstanbullu sanatseverlerin tarihi bir mekanda bu sergiyle buluştuğunu aktaran Yıldız, çeşitli etkinliklerle devam eden Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin Beyoğlu'na ve İstanbul'a yakıştığını vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaşı, Milli Kütüphane denilince akıllara daha çok kitapların geldiğini, fakat koleksiyonlarında kitap dışı materyaller olarak nitelendirilen resim, kartpostal, fotoğraf ve taş plaklar gibi pek çok eserin de yer aldığını söyledi.
Hoca Ali Rıza'nın 1858 yılında dünyaya geldiğini ve İstanbul'da ün yaptığı bilgisini veren Odabaşı, Milli Kütüphane koleksiyonunda sanatçının 600'den fazla eserinin yer aldığını kaydetti.
AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı ise Beyoğlu'nun festivalle güzelleştiğini ve etkinlikler kapsamında çeşitli noktalarda kurulan sahnelerde gösteriler hazırlandığını dile getirdi.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında hazırlanan sergi, "Yaşadığı devri yaşatan ressam" olarak da anılan Hoca Ali Rıza'nın ölümünün 92. yılında sanatseverlerle buluştu.
Kara kalem, yağlı boya, sulu boya, desen ve eskizleriyle İstanbul'un neredeyse her semtini, gökyüzünü, ağaçlarını, eski evlerini, tarihi binalarını en ince ayrıntılarıyla eserlerinde yansıtan ilk Türk ressam olarak bilinen Hoca Ali Rıza'nın, Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'nda yer alan eserlerinden derlenerek hazırlanan sergi, 12 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.
"Zanaatın Ötesi" sergisi sanatseverlerle buluştu
"Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" Avrupa Birliği Projesi Ortak Üretim sergisi "Zanaatın Ötesi" açıldı.
Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Kökümüz kültürümüzde, oradan ilham alarak yapacağımız yenilikler bizi var edecek." dedi.
Sanatçıların kültür için gösterdiği çabanın önemini vurgulayan Demircan, Türkiye Tasarım Vakfına, projeye katkı veren sanatçılara, yerli ve yabancı konuklar ile emeği geçenlere teşekkür etti.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da belediye binasında sanatseverleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Anadolu'nun, İstanbul'un ve Beyoğlu'nun farklı inanç, kültür, medeniyet, dil, din ve renklere ev sahipliği yapan yerler olduğunu söyledi.
Sergide yer alan sanatların Anadolu'da halen yaşamakta olduğunu dile getiren Yıldız, "Gelenek aslında gelecektir. Biz hep tarihe geçmiş olarak bakıyoruz ama tarih aslında bir toplumun geçmişi olmasından çok geleceğidir." ifadesini kullandı.
Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülname Turan, sergide yer alan eserlerin hikayesini ve projeyi anlattı.
Konuşmaların ardından projede yer alan sanatçılar ve yurt dışından gelen tasarımcılar, sahnede sanatlarını ve proje kapsamında yapılan çalışmaları aktardı.
Türkiye Tasarım Vakfının, Brumen Foundation ve Geleneksel Sanatlar Derneği ortaklığıyla yürüttüğü Avrupa Birliği projesi ile İznik çiniciliği, sedef kakmacılık, keçecilik, taş işlemeciliği ve yorgancılık zanaatlarının geleceğe taşınması hedefliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergide, Avrupa'dan tasarımcıların güncel tasarım önerilerinin zanaatkarlar ile hayata geçirildiği ürünler yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.