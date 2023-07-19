Dolar
26.87
Euro
30.07
Altın
1,973.46
ETH/USDT
1,903.00
BTC/USDT
29,866.00
BIST 100
6,524.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Ressam Devrim Erbil'in "Bodrum'da Devrim" adlı sergisi açıldı

Çağdaş Türk resminin önemli temsilcilerinden sanatçı Devrim Erbil'in, "Bodrum'da Devrim" adlı sergisi açıldı.

Ali Ballı  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Ressam Devrim Erbil'in "Bodrum'da Devrim" adlı sergisi açıldı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Kumbahçe Mahallesi'ndeki galeride açılışı yapılan sergi, birbirinden farklı tekniklerin kullanıldığı birçok özel yapıttan oluşuyor.

Erbil, yoğun ilgi gören sergide misafirlerle yakından ilgilendi, fotoğraf çektirdi.

Devrim Erbil'in 20 eserinin yer aldığı sergi, 13 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Emine Erdoğan, BAE'de Kadınlar Genel Birliğini ziyaret etti
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı
AnadoluJet'in Ankara-Londra seferleri başladı

Benzer haberler

Ressam Devrim Erbil'in "Bodrum'da Devrim" adlı sergisi açıldı

Ressam Devrim Erbil'in "Bodrum'da Devrim" adlı sergisi açıldı

Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 747 yolcu getirildi

Stratonikeia Antik Kenti'nde "Ben Anadolu" oyunu sahnelenecek

Zeus Tapınağı, restorasyonla dünya turizmine kazandırılıyor

Zeus Tapınağı, restorasyonla dünya turizmine kazandırılıyor
Köyceğiz'de sığla yağı üretimi başladı

Köyceğiz'de sığla yağı üretimi başladı
Datça'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Datça'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet