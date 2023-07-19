Ressam Devrim Erbil'in "Bodrum'da Devrim" adlı sergisi açıldı
Çağdaş Türk resminin önemli temsilcilerinden sanatçı Devrim Erbil'in, "Bodrum'da Devrim" adlı sergisi açıldı.
Muğla
Kumbahçe Mahallesi'ndeki galeride açılışı yapılan sergi, birbirinden farklı tekniklerin kullanıldığı birçok özel yapıttan oluşuyor.
Erbil, yoğun ilgi gören sergide misafirlerle yakından ilgilendi, fotoğraf çektirdi.
Devrim Erbil'in 20 eserinin yer aldığı sergi, 13 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.