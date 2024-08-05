Refik Anadol'un "Rumi Rüyaları" isimli dijital sergisi Macaristan'da
Macaristan'ın Debrecen şehrindeki MODEM Modern ve Çağdaş Sanatlar Merkezi, ünlü Türk medya sanatçısı Refik Anadol'un "Rumi Rüyaları (Rumi Dreams)" adlı dijital sergisine ev sahipliği yapıyor.
BUDAPEŞTE/ANKARA
Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği, Refik Anadol Stüdyosu, Debrecen Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle düzenlenen dijital sergi 3 Ağustos'ta ziyaretçilere kapılarını açtı.
Mevlana'nın renkli dünyasını yapay zeka tabanlı ışık ve hareket gösterisiyle yansıtan "Rumi Rüyaları" sergisi, Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde geniş bir Mesnevi külliyatının ve tasavvuf müziği kayıtlarının bugünün bilgisayar teknolojileri kullanılarak yorumlanmasıyla oluşturuldu.
Hareket, ışık, renk ve ses tekniklerinin kullanıldığı sergide izleyiciye Mevlana'nın "gönlümüzün kendi ışığını ortaya çıkarması" fikrinin işlenmesi amaçlanıyor.
58'inci Debrecen Çiçek Festivali'nin kültürel programında da yer alacak sergi, 3 Ağustos-29 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak.
Serginin açılış etkinliğine çok sayıda üst düzey bürokrat, kordiplomatik mensupları, yerel yöneticiler ile kültür, sanat, akademi ve medya çevrelerinden isimler yoğun ilgi gösterdi.
Serginin 3 Ağustos'taki açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, dünyanın önde gelen medya sanatçılarından Refik Anadol'un eserini 2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle Macaristan'ın ikinci büyük şehri olan Debrecen'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yapı Merkezi ve Synergy isimli inşaat şirketlerine sergiye sağladıkları destek için teşekkür etti.
Debrecen Belediyesi Kültür İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Istvan Puskas ve MODEM Direktörü Kata Vizi ise Kültür Yılı çerçevesinde modern Türk sanatının Debrecen'de sergilenmesi imkanına kavuştukları için duydukları mutluluğu ifade etti.
Açılış törenin ardından dijital sanat küratörü Viola Lukacs'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde üç boyutlu video haritalama sanatçısı Zsolt Bordos Laszlo ve imaj yaratıcısı fütürist Ferenc Kömlödi, "Rumi Rüyaları" sergisine dair izlenimlerini konuklarla paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.