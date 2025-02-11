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Kültür

Rami Kütüphanesi'nde şubat ayı kitap kulübü buluşmaları başlıyor

İstanbul'un önemli kültür merkezlerinden Rami Kütüphanesi, şubat ayında kitapseverleri bir araya getirecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Fatih Türkyılmaz  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Rami Kütüphanesi'nde şubat ayı kitap kulübü buluşmaları başlıyor

İstanbul

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, "Rami Kitap Kulübü" kapsamında farklı temalarda düzenlenecek kitap okuma etkinlikleri, edebiyattan teknolojiye, kültürel okumadan aile konularına kadar geniş bir yelpazede katılımcılarla buluşacak.

Emre Arcan moderatörlüğünde 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek Teknoloji ve Kültür Okumalarında Molla Davutzade Mustafa Nazım Erzurumi'nin "Rüyada Terakki ve Medeniyet-i İslamiyeyi Rü'yet" eseri, Reyyan Sevim Ağırtmış moderatörlüğünde 22 Şubat'ta düzenlenecek Aile Okumalarında ise Doğan Cüceloğlu'nun "Evlenmeden Önce" kitabı okunacak.

Edebiyat Okumalarında ise Tarık Tufan'ın "Gece Açan Çiçekler" kitabı 22 Şubat'ta Betül Ocaklı moderatörlüğünde, Nurettin Topçu'nun "Türkiye'nin Maarif Davası" kitabı da 23 Şubat'ta Pınar Solhan moderatörlüğünde okurlarla buluşacak.

Başvurular, "www.ramikutuphanesi.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

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