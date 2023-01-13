Rami Kütüphanesi açıldı
Rami Kışlası'ndan restore edilerek kütüphaneye dönüştürülen, 220 dönümlük alan içinde, 51 bin metrekarelik peyzaj alanına sahip Rami Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta, hizmet yarışı içinde olduklarını belirterek, daima en iyisini, yenisini, kalitelisini sunmanın çabasını verdiklerini dile getirdi.
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İstanbul'da açılan Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara'da CSO'nun dünya ölçeğinde mimari eserler olarak yükseldiğini dile getiren Ersoy, "Bugün ise geçmişi 250 yılı aşan bir tarihi yapıya sahip çıkarak hayata geçirdiğimiz bir millet bahçesini, bir sanat merkezini, bir ilim kompleksini yani İstanbul Rami Kütüphanesini açıyoruz. Her üç yapı da kendi alanlarında dünyada ilk 10 arasında yer alan yapıtlar." dedi.
• Rami Kütüphanesi hizmete girdi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 13, 2023
• 1980’lere kadar askeri kışla olarak kullanıldı
• 7 gün 24 saat hizmet verecek
İstanbul'un en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi’ni AA’nın 360° çekimi ile gezebilirsiniz https://t.co/AQr8lab06e pic.twitter.com/M8f9Uu41WE
Ersoy, başarıyı son değil başlangıç bilip daha ileriye, iyiye, Türkiye Yüzyılı menziline yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kültür-sanat merkezlerimizden müzelerimize, inşa ettiğimiz her yeni eseri tek bir hizmet başlığında sınırlandırmadan, insanımızın verimli ve keyifli zaman geçirmek için tercih edeceği çok yönlü, çok işlevli yaşam alanları olarak şekillendiriyoruz. Kütüphanelerimizi de yine bu bakış açısıyla projelendiriyoruz. Onarım, yenileme ve inşa sürecini eş zamanlı yürüttüğümüz Rami Kışlası’nın benzersiz dönüşümünü mümkün kılan da bu anlayıştır. Burası her şeyden önce eşsiz bir kütüphane. İstanbul’un en büyüğü. Oturma kapasitesi 4 bin 200 kişi, kitap kapasitesi ise 2,5 milyon. An itibarıyla koleksiyonunda 2 milyondan fazla kitap, dijital materyaller ve diğer yayınlar bulunuyor. Alımlarımız sürüyor, kapasitesinin tamamı dolacak."
"Atatürk İhtisas Kütüphanesi 20 binden fazla kaynak eserle hizmet verecek"
Türkiye'nin en büyük Atatürk kitaplığını barındıran Atatürk İhtisas Kütüphanesinin de 20 binden fazla kaynak eserle, Rami Kütüphanesinde hizmet vermeye başlayacağını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:
"Yakında bu sayı 30 bini geçecek. Kütüphane koleksiyonu, Atatürk’le ilgili eserlerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Türk dili ve kültürüyle ilgili eserleri de içeriyor. Vatandaşlarımız, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun ilgili yayınlarını, ayrıca bu konularda yurt içinde ve dışında yayımlanmış farklı eserleri bu kütüphanede bulabilir. Yüksek Kurumumuz bünyesinde basılmış 2 bin 608 yayının ihtisas kütüphanemizde yer alması ise bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Tabii fazla kitap diye bir anlayışı da asla kabul etmiyoruz. Bu hususta kendimizle yarışmaktayız. Ayrıca yurt dışından da hem Gazi Mustafa Kemal'i konu alan kitapları hem de ülkemizle ilgili basılan eserleri koleksiyonumuza eklemeyi sürdürüyoruz."
Bakan Ersoy, vefatının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Zübeyde Hanım'ı rahmetle anarak, "Anneler, büyük liderlerin arkasındaki gerçek önderlerdir, rehberlerdir. Bütün annelerin ellerinden öpüyor, ahirete uğurladığımız annelerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
Hizmete girecek Yazma Eserler Kütüphanesine de işaret eden Ersoy, şu bilgileri verdi:
"Burası, nadide el yazmalarına hizmet verecek sergi ve şifahane alanları ile birlikte İstanbul Rami Kütüphanesini farklı kılmakta, dünyadaki sayılı örnekler arasındaki yerini sağlamlaştırmaktadır. Zira dünyanın en zengin yazma eser koleksiyonlarından birine sahibiz. İlgililer eşsiz el yazmalarını burada görebilecek. Hatta şifahane ve koridorlar arasındaki camlardan kitapların nasıl restore edildiğini, kitap depolarımızda yürütülen ritmik çalışmaları canlı olarak izleyebilecekler."
"Rami Kütüphanesi, İstanbul gibi 7/24 açık ve hayatın içinde olacak"
Ersoy, kütüphanenin kapalı kullanım alanının 36 bin 257 metrekare, iç avlu peyzaj alanının ise yaklaşık 51 bin metrekare olduğunun altını çizerek, serbest çalışma salonları, bebek, çocuk ve gençlik bölümleri, konferans, sergi ve fuaye salonları, atölye ve etkinlik alanları, kafeterya, cami, bebek bakım odası ve diğer yaşam alanlarıyla her ihtiyacın düşünüldüğünü söyledi.
Kışlanın iç avlusunda, dünyanın en iyi örneklerine benzer bir millet bahçesi projesinin hayata geçirildiğini vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:
"Rami Kütüphanesi, İstanbul gibi 7/24 açık ve hayatın içinde olacak. Sunduğu imkanlardan bütün vatandaşlarımız en üst düzeyde yararlanabilecek. Bu istisna eser engellilere, yaşlılara, özel gereksinimleri olan bütün vatandaşlarımıza cevap verecek donanımdadır.
Son olarak şu çok önemli bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. İstanbul Rami Kütüphanesi, 30 Aralık 2022'de Biosphere tarafından yerinde gerçekleştirilen denetimde, Sürdürülebilirlik Sertifikası almaya hak kazanan ülkemizdeki ilk kurum olmuştur. Biosphere, 'Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi' tarafından akredite bir programdır. Bu sertifika, koruma, araştırma, iletişim ve sergi alanlarında faaliyet gösteren kurumlar için tasarlanmış bir turizm sürdürülebilirlik sertifikasıdır. Dünyada İspanya dışında bu sertifikaya sahip kurumu olan tek ülke Türkiye olmuştur. Malumunuz olduğu üzere, 'Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırlayarak, uluslararası düzeyde tescilini aldık. Dünyada böylesine kapsamlı bir çalışmayı yapan ilk ülke olarak bunun meyvelerini toplamaya başlıyoruz."
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bin 258 kütüphane olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları söyledi:
"Sadece son 5 yılda açılan kütüphane sayısı 133'e ulaştı. Bunlar artık raftan ve kitaplardan oluşan yapılar değil. Her biri amaçlarla, hedeflerle şekillendiriliyor. Ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular için hayata geçirdiğimiz adalet, halk kütüphanelerinden tutunuz da gezici kütüphaneler, AVM kütüphaneleri, edebiyat müze kütüphaneleri, bebek kütüphaneleri, gar ve havalimanı kütüphaneleri ile tematik kütüphanelere kadar kütüphanecilik hizmetini hayatın içine taşıdık, kurumlarımızın kapısını hayata açtık. Küçük kütüphanelerle koleksiyonlar korunur. Orta ölçekli kütüphanelerle kültür hizmeti verilir. İstanbul Rami Kütüphanesi gibi muazzam eserler ise ilim, kültür, sanat gibi sahalarda kitlelerin oluşmasına, toplumsal değişime zemin olur."
Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesinin İstanbul’un en büyüğü ve Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden biri olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"Hedefimiz 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Yeni Kütüphane' açmaktır. Bu hedefe ilerleyecek ve inşallah ulaşacağız.
Ben Rami Kütüphanesinin İstanbul ve İstanbullular başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuza, başta değerli mimarlarımız Han Tümertekin ve Mehmet Cemil Aktaş olmak üzere restorasyon, renovasyon ve inşaat çalışmalarından teşhir ve tanzim işlerine kadar bu saygın esere emek ve destek veren herkese, yüklenici firmamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
Bakan Ersoy, ayrıca dün yaşamını yitiren sanatçı Burhan Çaçan'a rahmet, ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.