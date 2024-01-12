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Kültür

Rami Kütüphanesi 1'inci yaşını kutluyor

Geçen yıl ​Rami Kışlası'ndan restore edilerek kütüphaneye dönüştürülen Rami Kütüphanesi, açılışının ardından geçen 1 yılda 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Rami Kütüphanesi 1'inci yaşını kutluyor

İstanbul

220 dönümlük alan içinde, 51 bin metrekarelik peyzaj alanına sahip Rami Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katıldığı törenle geçen yıl 13 Ocak'ta hizmete sunuldu.

​Kütüphanede, açılışından bu yana her hafta çocuk ve yetişkinlere özel sanat, edebiyat, tekno tasarım, kişisel gelişim ve tarih gibi benzeri alanlarda etkinlik, atölye ve seminerler düzenlendi.

2,5 milyon kişi kütüphaneyi ziyaret etti

Yaklaşık 3 bin farklı etkinlikle ailelerin, çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirmesine ve keyifli vakit geçirmesine olanak sağlayan kütüphane, 1 yılda 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Rami Kütüphanesi ayrıca 1 senede 25 bin kayıtlı üyeye ulaşarak, 110 bin ödünç kitabı okurlarla buluşturdu.

Kütüphanenin açılışının 1'inci yıl dönümü bugün Emine Erdoğan'ın katılımıyla "Valide Sultan Sergisi" ile kutlanacak.

Kutlama haftası boyunca kütüphane içinde "Kitap Günleri" de düzenlenecek ve tüm kitap kategorilerinde yüzde 60'a varan indirimler uygulanacak. Bu kampanya ile okuma alışkanlığını teşvik etmeyi amaçlayan kütüphane yönetimi, ziyaretçilerine geniş bir kitap yelpazesi sunma fırsatı tanıyacak.


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