Dolar
19.40
Euro
21.20
Altın
1,973.02
ETH/USDT
1,980.00
BTC/USDT
29,348.00
BIST 100
5,000.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara’da "2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde kent içi ulaşımda kullanılan Büyükşehir Belediyesine ait ESHOT otobüsünün, kontrolden çıkıp duvara çarması sonucu 9 kişi yaralandı. - VTR
logo
Kültür

Ramazan Bayramı'nda TRT'de özel içerikler olacak

TRT, Ramazan Bayramı için hazırladığı özel yayınları televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşturacak.

Salih Şeref  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Ramazan Bayramı'nda TRT'de özel içerikler olacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1'de bayram sabahı, "Bayram Namazı" programı ile başlayacak. Canlı yayınlanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım göstereceği program, 05.50'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Ardından Serdar Tuncer'in sunumuyla "Bayram Sevinci" programı izleyicilerle buluşacak. Saat 08.30'da canlı yayınlanacak program, Sultanahmet Meydanı'ndan gerçekleşecek.

Aynı gün saat 21.40'ta ise "Bayram Havası" isimli Türk sineması izleyiciyle buluşacak.

Ramazan Bayramı boyunca her gün TRT Haber ekranlarında saat 15.20'de yayınlanacak "Bayram Dediğin" programında ise eski bayramlardan unutulmaz anılara kadar pek çok konu konuşulacak.

TRT Belgesel'in sevilen belgeselleri yeni bölümleri ile ekranlara gelecek

TRT Belgesel ekranlarında bayram boyunca tarihten maceraya, yemekten kültüre kadar sevilen pek çok program yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Ulak", "Yüzer Evim", "Ormanın Sırrı Karakulak", "Şehirden Uzakta", "Yiyeceğin Serüveni", "Oyunbozan" ve "Tarihin Efsaneleri" programlarının yeni bölümleri bayramın üç gününde TRT Belgesel ekranlarında olacak.

TRT'de müzik ziyafeti yaşanacak

TRT Müzik'te, 21 Nisan saat 19.30'da "Arşivden Bayram Özel", 21.00'de "Akşam Sefası Bayram Özel" programları yayınlanacak. Ayrıca "Nostalji Konserleri" programı ile 22 Nisan saat 15.00'te İbrahim Tatlıses ve 23 Nisan saat 17.15'te Müslüm Gürses'in konserleri izleyicilerle buluşacak.

22 Nisan saat 21.00'de yayınlanacak "Metin Şentürk ile Gönülden Gönüle Bayram Özel" programında ise Metin Şentürk ve konuklarıyla hayata dair müzik dolu bir sohbet gerçekleşecek.

TRT Türk'te bayram coşkusu

"Hoş Geldin Ramazan Bayram Özel" programı, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 21 Nisan'da TRT Türk ekranlarında olacak.

Bayram namazı ile başlayacak ve Süleymaniye Camii'nden canlı olarak gerçekleşecek programda akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, müzisyenler ve oyuncular TRT Türk ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Avrupa ve Asya'da yaşayan vatandaşların duygularının da iletileceği programda bayrama özel etkinlikler, ilahiler ve sohbetler gerçekleşecek.

TRT Türk'ün sevilen dizisi "Memleket Kreuzberg"un Ramazan Bayramı özel bölümü ise 22 Nisan saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Renkli içerikler TRT Kürdi ekranlarında

TRT Kürdi'de bayram boyunca birbirinden renkli içerikler izleyiciyle buluşacak. Bayramın ilk günü saat 23.15'te İranlı çağdaş halk müziği topluluğu "Rastak Müzik Grubu"nun konseri, 22 Nisan saat 20.15'te "Ozan", 23 Nisan saat 20.15'te ise "Akustik Kürdi" programları TRT Kürdi'de olacak.

TRT Radyoları'ndan birbirinden özel programlar

TRT Radyoları, bayram süresince özel içerik ve programlarla dinleyicisi ile olacak. TRT Radyoları'nda ve TRT bölge radyolarında Ramazan Bayramı'nın dini ve milli açıdan önemi dinleyici ile paylaşılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı
Depremde çöken binayla ilgili "donatılar sağlamdı" savunması bilirkişi raporuyla çelişti
Yeraltı su seviyesindeki düşüşler obrukların oluşum şeklini de değiştiriyor
İBB'nin zemine yerleştirdiği cami figürlü levhalar tepki çekti
Malatya'nın bulanık akan kaynak suyunun bayramdan sonra berraklaşması bekleniyor

Benzer haberler

Ramazan Bayramı'nda TRT'de özel içerikler olacak

Ramazan Bayramı'nda TRT'de özel içerikler olacak

Emniyetten bayram öncesi özel güvenlik denetimi

Konteyner kentin çınarları bayramda torunlarını bekliyor

Bayram için otobüs biletleri tükendi, ek seferler düzenlendi

Bayram için otobüs biletleri tükendi, ek seferler düzenlendi
Usta oyuncu Göksel Arsoy, amcası Yesari Asım Arsoy'la icra ettiği eserleri TRT'ye bağışladı

Usta oyuncu Göksel Arsoy, amcası Yesari Asım Arsoy'la icra ettiği eserleri TRT'ye bağışladı
Selimiye Camisi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

Selimiye Camisi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet