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Kültür

Qumra Sinema Günleri başladı

Doha Film Enstitüsü tarafından düzenlenen "2023 Qumra Sinema Günleri", Lübnanlı yönetmen Ali Cherri'nin "The Dam" filminin gösterimiyle başladı.

Salih Şeref, Fatih Türkyılmaz  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Qumra Sinema Günleri başladı

Doha

Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen gösterime, dünyanın her yerinden çok sayıda sinemasever ve sektör temsilcisi katıldı.

Gösterimin öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde sinemaseverlerin yanı sıra Doha Film Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı Fatma Hassan Alremaihi, İskoç film yapımcısı Lynne Ramsay ve yönetmen Rithy Panh da yer aldı.

Etkinlikte konuşan Fatma Hassan Alremaihi, Qumra Sinema Günleri'nin Doha Film Enstitüsü tarafından sinema endüstrisinin gelişimine katkı sunmak için kurulduğunu belirterek, "Programımız, yapımlar, yönetmenler veya filmlerin gelişimini desteklemek, film endüstrisinde değişim için ortam ve fırsat sunmayı amaçlıyor. Etkinliğin temel misyonu dünyanın farklı bölgelerinden yükselen sesleri desteklemektir." diye konuştu.

Qumra'nın yeni işbirlikleri ve dostluk ortamı oluşturduğuna da değinen Alremaihi, katılımcıların burada edindiği ilham ve enerjiyle projelerini geliştireceği aktardı.

Doha Film Enstitüsü Sanat Danışmanı Elia Süleyman ise "İnanıyorum ki Qumra 2023, sinemaseverleri hayranı olacağı projelerin ortaya çıkacağı bir mecra olacak. Yaptığınız filmler dünyanın her yerinden insanların hayal kurmasına ilham verecek." ifadelerini kullandı.

Açılış etkinliğinin ardından Lübnanlı yönetmen Ali Cherri'nin "The Dam" ile Erige Sehiri'nin "Under The Fig Trees" filmleri gösterildi.

"2023 Qumra Sinema Günleri" kapsamında bugün İskoç film yapımcısı Lynne Ramsay'in vereceği masterclass ve Amil Shivji'nin "Tug of War" ile Maha Haj'ın "Mediterranean Fever" filmlerinin gösterimleriyle devam edecek.

Katılımcılara kapsamlı rehberlik programlarının yanı sıra önde gelen film endüstrisi profesyonelleriyle görüşme ve buluşma imkanları da sunan film günlerine, 23 ülkeden 44 proje katılıyor.

Seçilen projeler arasında, 14 uzun metraj anlatı, 12 uzun metraj belgesel, 7 dizi ve 11 kısa filmin yer aldığı festival, 10-15 Mart'ta yapılacak yüz yüze etkinliklerin yanı sıra 19-21 Mart'ta çevrim içi oturumlarla karma formatta gerçekleştirilecek.

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