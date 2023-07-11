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Kültür

Punch nakışıyla işlenen resimler, sergide sanatseverlerle buluştu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kadınların iğne ve iplik kullanarak kumaş üzerine yaptıkları resimlerden oluşan sergi açıldı.

Hakan Firik  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Punch nakışıyla işlenen resimler, sergide sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Atatürk Gençlik Merkezi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Salonu'nda gerçekleştirilen sergide, punch nakışı yöntemiyle ilmek ilmek işlenen resimler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezenler üzerinde yağlı boya tablolarını andıran şaşırtıcı punch nakışı resimleri, ilmek ilmek işlenmiş çalışmaları yakından görme fırsatı buldu.

Punch nakışı, geleneksel bir el işi tekniği olmasının yanı sıra giderek modern sanatta da daha fazla ilgi görüyor.
Olcay Narin, AA muhabirine, 10 yıldır punch nakışı ile uğraştığını söyledi.

İpleri kullanarak resim yaptıklarını belirten Narin, özel punch iğnesi ile resimleri kasnak kullanarak kumaş üzerine işlediklerini aktardı.

Tabloların yapılış süreleri hakkında da bilgi veren Narin, şöyle konuştu:

"Büyük bir tablomuz hemen hemen 1 senemizi alıyor. Ama normal çalışmalarımız 3 ay 6 ayda oluyor. Kumaşlara, bütün nakış örneklerini, resimleri, hepsini işleyebiliyoruz. Genelde manzara çalışıyoruz, figürler çalışıyoruz. Neyi beğeniyorsanız, hangi resmi beğeniyorsunuz onun uygulamasını yapıyoruz."

Sergiyi gezen Zekiye Göktürk de ilk defa böyle bir sergi gezdiğini dile getirerek, "Çok değişik geldi. Bütün manzara resimlerini iplikle ve iğneyle nakış etmişler kumaşın üzerine. Çok değişikti. Ayrıca bazı resimler 3 boyutlu. Resimler gözleriyle sizi takip ediyor. Mesela şuradaki bir kaplan resmi odanın hangi yönüne gitsem beni takip ediyordu. O da çok etkiledi beni. Renkler çok güzel, işleme ayrı bir güzel. Dünya kadınlarını işlemiş hocam. Onu da çok beğendik. Manzaralar ve çiçekler sanki tablonun içinden çıkıyor gibi." diye konuştu.

Cenk Koser ise "İlk defa böyle bir sergi gördüm. Genelde hep tablo olurdu halı dokuması gibi yapıldığı için çok değişik geldi. Çok da şık bir görünüm var. Tablo zannettim ama halı, kilim şeklinde olduğunu yeni öğrendim. İlk defa da böyle bir şey gördüm." dedi.

Soner Göktürk de "Gerçekten ilk kez böyle bir güzel resim sergisi görüyorum. Dolayısıyla daha önce gitmiş olduğum sergilerde yağlıboya veya akrilik boyayla yapılmış tablolar görüyordum. Ancak şu an punch dediğimiz hanımların yapmış olduğu özel bir şekilde iğneyle kanaviçe üzerine işleyip tablo şeklinde oluşturduğu eserler gerçekten mükemmel." ifadelerini kullandı.

Sanatseverler, 14 temmuz cuma gününe kadar açık kalacak sergideki resimleri yakından inceleme fırsatı buluyor ve bu benzersiz sanat formunu keşfetme şansına erişiyor.


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