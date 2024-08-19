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Kültür

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, vefatının 5'inci yılında Kocaeli'de mezarı başında anıldı.

Sefa Tetik  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı Fotoğraf: Sefa Tetik - AA

Kocaeli

Dursun için Yukarı Hereke Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anma programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma töreninde dua edildi, aşure dağıtıldı.

Programa Dursun'un yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile sevenleri katıldı.


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