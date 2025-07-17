"Pluxee Sinema Günleri" açık havada sinema keyfi sunuyor
Pluxee'nin katkılarıyla düzenlenen "Pluxee Sinema Günleri", temmuz-eylülde açık havada sinema keyfi sunuyor.
Istanbul
Pluxee'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu PSM'deki Vestel Amfi'de, sinemanın zamansız, klasik yapımları ile yeni filmler, sinemaseverlerle buluşacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Pazartesi ve perşembe akşamları ücretsiz düzenlenecek etkinlik kapsamında, bu akşam "La Cocina", 21 Temmuz'da "Pulp Fiction", 28 Temmuz'da "Dr. Strangelove" ve 31 Temmuz'da "Julie & Julia" filmleri izlenebilecek.
Rezervasyon zorunluluğu bulunan etkinlikle ilgili detaylı bilgiye "https://www.zorlupsm.com/etkinlikler" sayfasında yer alan "Pluxee Sinema Günleri" başlığından ulaşılabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.