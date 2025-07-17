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Kültür

"Pluxee Sinema Günleri" açık havada sinema keyfi sunuyor

Pluxee'nin katkılarıyla düzenlenen "Pluxee Sinema Günleri", temmuz-eylülde açık havada sinema keyfi sunuyor.

Hilal Uştuk  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
"Pluxee Sinema Günleri" açık havada sinema keyfi sunuyor

Istanbul

Pluxee'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu PSM'deki Vestel Amfi'de, sinemanın zamansız, klasik yapımları ile yeni filmler, sinemaseverlerle buluşacak.

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Pazartesi ve perşembe akşamları ücretsiz düzenlenecek etkinlik kapsamında, bu akşam "La Cocina", 21 Temmuz'da "Pulp Fiction", 28 Temmuz'da "Dr. Strangelove" ve 31 Temmuz'da "Julie & Julia" filmleri izlenebilecek.

Rezervasyon zorunluluğu bulunan etkinlikle ilgili detaylı bilgiye "https://www.zorlupsm.com/etkinlikler" sayfasında yer alan "Pluxee Sinema Günleri" başlığından ulaşılabilir.

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