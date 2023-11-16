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Kültür

"Piaf! The Show", 6 Aralık'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek

Başrolünde dünyaca ünlü yıldız Nathalie Lermitte'in yer aldığı "Piaf! The Show", Türkiye'de ilk kez Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelenecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
"Piaf! The Show", 6 Aralık'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek

İstanbul

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana dünyadaki önemli Fransız prodüksiyonlarının başında gelen gösteri, 50'den fazla ülkede 600'ü aşkın kapalı gişe performansın ardından 6 Aralık'ta İstanbul'da seyirciyle buluşacak.

İki bölümden oluşan gösteride, müzisyen Edith Piaf'ın unutulmaz şarkıları, orijinal sahne düzeni ve daha önce kimsenin görmediği Edith Piaf görüntüleri eşliğinde yorumlanacak.

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